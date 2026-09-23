miércoles 23  de  septiembre 2026
ACCIÓN LEGAL

Fondo de pensiones de Florida demanda a The New York Times por presunto sesgo contra Israel

La acción judicial busca determinar si la junta directiva del periódico permitió una cobertura parcializada que pudiera afectar su credibilidad y el valor de sus acciones

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anuncia una demanda con The New York Times en la ciudad de Doral

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anuncia una demanda con The New York Times en la ciudad de Doral

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Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— El fondo público de pensiones de Florida y un centro de pensamiento conservador presentaron una acción judicial contra The New York Times para exigir documentos internos que permitan establecer si la empresa supervisó adecuadamente sus estándares periodísticos ante señalamientos de una cobertura parcializada contra Israel.

La petición fue interpuesta ante la Corte Suprema del estado de Nueva York, en Manhattan, por la Junta de Administración del Estado de Florida y el National Center for Public Policy Research, ambos accionistas de The New York Times Company.

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Los demandantes sostienen que una sucesión de errores informativos permite inferir que la junta directiva pudo haber tolerado que los estándares periodísticos fueran utilizados dentro de la empresa para promover las agendas personales de algunos editores.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la acción legal durante una rueda de prensa celebrada este miércoles en la sede del Miami Dade College en la ciudad de Doral.

Reclamo de los accionistas

La Junta de Administración del Estado gestiona el Florida Retirement System Trust Fund, que respalda las pensiones de más de 1,2 millones de trabajadores públicos, jubilados y beneficiarios. El fondo posee alrededor de 160.000 acciones de The New York Times Company y administraba unos 235.700 millones de dólares en activos al 31 de agosto.

Los peticionarios aclararon que no buscan reemplazar el criterio editorial del periódico ni cuestionar su derecho a publicar contenidos polémicos. Su reclamo pretende conocer si la junta directiva mantiene controles para garantizar que el diario cumpla los estándares que presenta ante lectores e inversionistas.

“Esto no es un caso de difamación. No es una demanda para cuestionar un artículo. Se trata de gobierno corporativo”, afirmó Uthmeier.

El fiscal general sostuvo que los errores y las correcciones pueden perjudicar la reputación del periódico y, como consecuencia, reducir el valor de la inversión realizada con recursos destinados a las jubilaciones de los empleados públicos.

“Cuando eres una organización de noticias, tu credibilidad lo es todo”, expresó.

Cobertura sobre Israel

La demanda concentra buena parte de sus cuestionamientos en la cobertura de The New York Times sobre Israel y la guerra en Gaza, iniciada tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Uthmeier citó distintas correcciones y notas del editor, entre ellas la relacionada con la explosión ocurrida en el hospital Al Ahli, en Gaza. El diario atribuyó inicialmente el hecho a un ataque israelí a partir de versiones proporcionadas por autoridades controladas por Hamás.

The New York Times reconoció posteriormente que su cobertura se apoyó excesivamente en esas afirmaciones y dejó una impresión incorrecta sobre lo que se conocía en ese momento.

La petición también se sustenta parcialmente en declaraciones de una exempleada anónima que trabajó durante una década en la redacción. Según el documento, la mujer expresó desde 2019 su preocupación por una supuesta cultura contraria a Israel, pero sus reclamos fueron desestimados.

Los demandantes aseguran que un representante de recursos humanos llegó a sugerirle que buscara un lugar cuyos valores coincidieran con los suyos.

The New York Times no había comentado la presentación judicial al cierre de esta información. Cuando Florida exigió inicialmente los documentos, el periódico consideró que el reclamo, aunque planteado como una disputa corporativa, constituía un intento de frenar el ejercicio del periodismo protegido por la Primera Enmienda.

Uthmeier defendió que la acción no pretende dictar el contenido del diario, sino determinar si una compañía que cotiza en bolsa cumple sus obligaciones frente a los accionistas.

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