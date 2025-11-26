Fort Lauderdale y Miami entre las más dinámicas en el mercado de alquiler del país,  según estudio

Florida es uno de los mercados inmobiliarios más competitivos del país.

MIAMI .– El más reciente informe de RentCafe.com confirmó que Florida continúa entre los mercados más competitivos del país para quienes buscan vivienda en alquiler y destacó que en el tercer trimestre de 2025, Fort Lauderdale reforzó su posición como la ciudad más activa del estado, alcanzando el puesto 14 a nivel nacional, mientras que Miami protagonizó uno de los ascensos más pronunciados del país al subir 78 posiciones en un año y ubicarse en el lugar 35 del ranking encabezado por Cincinnati.

El informe -Renter Engagement Tracker (REnT)-, basado en datos de tráfico, búsquedas guardadas y favoritos en RentCafe, analizó el comportamiento de los inquilinos en las 150 ciudades más grandes de EEUU y muestra que el interés por mudarse a Florida sigue en aumento, particularmente en el sur del estado.

Fort Lauderdale: líder estatal y fuerte demanda de inquilinos

Fort Lauderdale se consolidó como la ciudad número uno de Florida para la actividad de alquiler, impulsada por un notable aumento del interés de los usuarios:

Las páginas de listados recibieron un 10% más de visitas.

Las búsquedas guardadas crecieron un 93%, casi duplicando las del año anterior.

Los listados marcados como favoritos subieron un 57%.

Además, Fort Lauderdale ha permanecido en el top 30 del país en todos los trimestres de 2025, lo que refleja un interés sostenido tanto de residentes locales como de inquilinos provenientes de grandes centros urbanos como Nueva York.

Miami: un repunte extraordinario en competencia por vivienda

Tras un 2024 más estable, Miami experimentó un repunte sin precedentes este año. La ciudad subió 78 puestos en el ranking nacional —una de las mayores escaladas registradas en el país— impulsada por:

Un aumento de 113% en los apartamentos marcados como favoritos.

Un crecimiento de 46% en búsquedas guardadas.

Un incremento de 6% en visitas a páginas.

RentCafe indica que la demanda proviene tanto de inquilinos locales como de quienes buscan mudarse desde otras ciudades, especialmente Hialeah, Tampa, Fort Myers y Nueva York.

Orlando y Jacksonville: actividad sostenida pese a variaciones

Según el estudio, aunque Orlando descendió 13 posiciones este trimestre, se mantiene en el lugar 28 a nivel nacional y dentro de las 30 ciudades más activas del país. Destaca en el puesto 16 nacional por número de búsquedas guardadas, lo que refleja un interés constante.

Jacksonville, tercera ciudad de Florida en el ranking, ocupa el número 31 en el país, consolidándose como un destino atractivo para familias y trabajadores remotos.

Top 10 ciudades de Florida en actividad de alquiler en el 3er trimestre

Fort Lauderdale – REnT Score: 77.27 (puesto 14 nacional)

– REnT Score: 77.27 (puesto 14 nacional) Orlando – 69.27 (puesto 28 nacional)

– 69.27 (puesto 28 nacional) Jacksonville – 68.4 (puesto 31 nacional)

– 68.4 (puesto 31 nacional) Miami – 67.29 (puesto 35 nacional)

– 67.29 (puesto 35 nacional) Tampa – 61.33 (puesto 76 nacional)

– 61.33 (puesto 76 nacional) St. Petersburg – 57.88 (puesto 105 nacional)

– 57.88 (puesto 105 nacional) Tallahassee – 54.96 (puesto 123 nacional)

– 54.96 (puesto 123 nacional) Port St. Lucie – 52.39 (puesto 135 nacional)

– 52.39 (puesto 135 nacional) Hialeah – 36.39 (puesto 149 nacional)

– 36.39 (puesto 149 nacional) Cape Coral – 17.83 (puesto 150 nacional)

Cincinnati lidera el ranking nacional

Según RentCafe, Cincinnati fue la ciudad más solicitada por los inquilinos en el tercer trimestre de 2025, seguida de Atlanta, Kansas City y Washington D. C. En contraste, la mayor caída del trimestre ocurrió en Orlando, Florida.

Top 10 nacional:

Cincinnati

Atlanta

Kansas City (MO)

Washington, D. C.

Las Vegas

Minneapolis

Filadelfia

Cleveland

Long Beach (CA)

St. Paul (MN)

Metodología del estudio

RentCafe analizó datos de tráfico y comportamiento de búsqueda en las 150 ciudades más grandes de EE. UU., evaluando métricas como visitas a páginas, búsquedas guardadas, favoritos y disponibilidad. La ciudad con mejor desempeño recibió 100 puntos; las demás se ajustaron proporcionalmente.

