Robo en Fort Lauderdale termina con un oficial apuñalado y un sospechoso detenido

FORT LAUDERDALE .- Un incidente violento ocurrido la mañana de este sábado en Fort Lauderdale dejó como saldo a un oficial herido y a un sujeto detenido, luego de que una intervención policial relacionada con un presunto robo escalara a un ataque con arma blanca.

De acuerdo con información preliminar, unidades del Departamento de Policía de Fort Lauderdale (FLPD) respondieron alrededor de las 11:00 a.m. a un reporte de robo en el bloque 1600 de North Federal Highway. Las primeras investigaciones indican que el hecho involucró el robo forzoso de un teléfono celular entre personas que se conocían previamente.

Tras la llegada de los agentes, el sospechoso intentó huir, lo que derivó en una persecución a pie. Durante el intento de detención, los oficiales utilizaron un dispositivo eléctrico tipo taser para intentar controlar la situación.

Según las autoridades, al momento de ser alcanzado, se produjo un forcejeo durante el cual el presunto asesino habría apuñalado a uno de los oficiales, provocándole una herida menor que no representa riesgo para su vida.

El responsable también resultó con lesiones leves durante el incidente. La persona afectada por el robo no sufrió heridas, confirmaron fuentes policiales.

Tanto el oficial como el detenido fueron trasladados al Broward Health Medical Center para recibir atención médica. Hasta el momento, no se han dado a conocoer los cargos formales contra el implicado, mientras la investigación continúa activa.