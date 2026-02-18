miércoles 18  de  febrero 2026
BAJO INVESTIGACIÓN

Hallan a una mujer sin vida en barrio residencial de Fort Lauderdale, policía investiga posible homicidio

El hallazgo se produjo en un contenedor de basura ubicado en la cuadra 200 de la avenida 15 del noroeste de esa ciudad

Lugar del hecho acordonado mientras las autoridades realizan las pesquisas correspondientes.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE FORT LAUDERDALE
Integrantes del equipo investigativo durante el operativo policial.

FORT LAUDERDALE. - La mañana de este miércoles comenzó con un amplio despliegue policial en un sector residencial de Fort Lauderdale, luego de que fuera localizado el cuerpo sin vida de una mujer en circunstancias que activaron de inmediato un protocolo de investigación por homicidio.

De acuerdo con información preliminar confirmada por el Departamento de Policía de Fort Lauderdale (FLPD), las unidades respondieron poco antes de las 7:30 a.m. a un reporte en la cuadra 200 de la avenida 15 del noroeste. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron el cadáver en las inmediaciones de un contenedor de basura, dentro de una zona mayormente habitacional.

El área fue acordonada mientras detectives de la división de homicidios y peritos forenses procesaban la escena en busca de evidencia. La presencia de varias patrullas y vehículos de investigación llamó la atención de vecinos, quienes observaron desde la distancia el desarrollo de las diligencias y se mostraron consternados por el hecho.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la identidad de la víctima ni han precisado la causa de muerte. Tampoco se ha informado sobre posibles sospechosos o personas detenidas en relación con el caso.

Fuentes policiales indicaron que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que se están revisando cámaras de seguridad del sector, además de realizar entrevistas a residentes cercanos para reconstruir la secuencia de los hechos.

El caso permanece abierto y bajo análisis forense, mientras las autoridades exhortan a cualquier persona con información relevante comunicarse con el FLPD o con la línea de Crime Stoppers del condado de Broward.

