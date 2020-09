Por lo tanto, la autoridad escolar determinó la anulación de todas y cada una de las consideraciones contractuales con la empresa K12, proveedora del sistema de gestión de aprendizaje MSO.

De hecho, la reunión se extendió hasta bien entrada la madrugada. Allí se leyeron y se escucharon argumentos de cerca de 400 padres y profesores que expusieron sus opiniones en representación de los más de 350.000 estudiantes del condado.

Una de las madres que intervino sostuvo que la plataforma diseñada para las escuelas, en base a un contrato de 15.3 millones de dólares que aún no han sido pagados, no es apta para los niños de kínder y primaria. “Al ser tan compleja, los pequeños tienen siempre que estar acompañados por sus padres”.

Otro de los participantes, en este caso un maestro, dijo que “la plataforma dejaba lagunas de dos horas en el horario de clase. Y que todo estaba muy desorganizado en ella”.

Según Erick Martínez, sus hijos lo han pasado verdaderamente mal a tratar de usar MSO. Y añadió, “están sometiendo a un estrés innecesario a niños y a profesores”.

La pregunta recurrente en la mayoría de las intervenciones fue porqué escogimos la plataforma de la empresa K12, “teniendo herramientas más eficientes, ya probadas y muchas de ellas gratis”.

Para responder a todas estas inquietudes DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Mari Tere Rojas, miembro de la Junta Escolar desde 2016, quien tuvo la deferencia de atendernos prácticamente sin dormir y explicarnos con lujo de detalles lo que sucedió en esa reunión sin precedentes.

Según Rojas, la Junta Escolar no estuvo involucrada en el proceso para escoger y contratar a la compañía proveedora de la cuestionada plataforma. “No estuvimos en el proceso de aprobar el contrato. El superintendente, Alberto Carvalho, no estaba obligado a traerlo al pleno y prefirió no hacerlo”.

Luego argumentó: “Era un contrato de 15.3 millones y él mismo ha reconocido que hubiera sido mucho mejor si nos lo hubiera presentado y así contemplar las diversas opiniones de nosotros”.

Los maestros se quejaron de que tuvieron muy poco tiempo de entrenamiento con una herramienta totalmente desconocida para ellos. “A nosotros [la Junta Escolar] se nos dijo que ofrecerían los entrenamientos adecuados. Algo que no sucedió”, explicó Rojas.

“Yo pregunté si era posible que se adiestraran a los docentes durante el verano de forma voluntaria, para que se familiarizaran con el producto. Sorprendentemente nos dijeron que no”.

No solamente fue limitado el entrenamiento a los educadores sobre el uso de la plataforma, fue tardío e ineficiente, “muchos docentes me confesaron que no estaban lidiando con el verdadero reto que tenían ante sí, que era aprender cómo utilizar ese programa apropiadamente”.

Y para colmo, “muchos no tuvieron acceso a MSO hasta dos días antes del inicio del curso. No pudieron realizar el sueño de cada docente que es estar bien preparados frente a sus alumnos”, lamentó Rojas, quien fuera maestra y directora de escuela.

Otros problemas

El año académico no pudo comenzar con peor pie. “Los maestros que tuvieron la iniciativa de escapar de esta plataforma ineficiente y se pasaron al programa Microsoft Team y Zoom, también ahí comenzaron a experimentar desconexiones cada 15 minutos. Entonces, la compañía proveedora de internet, COMCAST, nos comunicó que estaban sufriendo ataques informáticos”.

“Yo fui personalmente a varias escuelas, vi a maestros frustrados, directores sumamente frustrados y padres desesperados en las casas. El sistema no les permitía entrar, así que no podían hacer nada”, señaló Rojas.

Justificación

Fue el propio superintendente Carvalho quien, en un escrito publicado en las redes explicó por qué se escogió la plataforma de K12 :“Brindaba una solución integral, una interfaz fácil de usar y tenía la flexibilidad de permitir a los maestros personalizar el plan de estudios tanto en materias básicas, como optativas”.

Más adelante señaló que “desafortunadamente, la semana [del inicio del curso] se vio empañada por una serie de problemas técnicos relacionados con la red del Distrito, la conectividad a internet y la decepcionante funcionalidad de la plataforma de K12”.

“Personalmente considero que la plataforma MSO está dirigida a padres que han decidido hacer Home Schooling, aquellos que optan por no llevar a sus hijos a las escuelas y educarlos ellos mismos en su casa. Para eso está bien. Pero MSO no puede ser utilizada como un programa de enseñanza a distancia a gran escala en el cuarto distrito escolar más grande de EE.UU. Esa plataforma no es para eso”, sentenció Rojas.

El futuro

La Junta Escolar aprobó auditar las capacidades del Distrito Escolar sobre la adquisición de alguna otra plataforma de instrucción a gran escala. Además, se aprobó instruir al auditor jefe que contrate una empresa externa para que realice servicios de pruebas de seguridad en la red escolar.

“También solicité en la reunión, y fue aprobado, un informe sobre los ataques cibernéticos recientes”, detalló Rojas.

Cuando sea el momento de regresar a las aulas, “quiero dejar claro que los padres tendrán la opción de enviar a sus hijos a la escuela o que continúen la educación a distancia”, aseguró la membro de la Junta Escolar.

Rojas vaticinó que la próxima reunión será muy importante. “Se discutirán cómo se implementará la opción híbrida del curso escolar, cómo ayudar a los padres que tienen que trabajar y no tienen con quien dejar a sus hijos, y qué hacer sobre la dificultad de los exámenes de acceso a la universidad conocidos por SAT”.