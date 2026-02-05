Frío extremo en Florida impacta la generación eléctrica y dispara las facturas

Los equipos son monitoreados a través de computadoras que emiten señales a la planta central. J HDEZ

MIAMI. - La red eléctrica de Florida registró niveles históricos de demanda energética durante los primeros días de febrero debido a una masa de aire polar que desplomó los termómetros en todo el estado.

La crisis operativa obligó a las compañías a coordinar planes de contingencia para evitar apagones masivos en un estado donde la infraestructura suele estar diseñada para el calor sofocante y no para temperaturas de congelación.

Como respuesta, el Departamento de Energía de Estados Unidos emitió siete órdenes de emergencia para facilitar que las plantas generadoras operen a su máxima capacidad tras el azote de la tormenta invernal.

Consecuencias financieras

El incremento en el uso de energía conlleva un golpe directo a la economía familiar durante el presente ciclo de facturación.

Los clientes de Florida Power & Light y Tampa Electric (TECO) verán reflejados en sus recibos no solo el aumento por el volumen de consumo real, sino también recargos previos vinculados a la recuperación de infraestructura tras los huracanes de la temporada pasada.

En localidades como Gainesville, el ajuste por el costo del combustible entró en vigor el mismo día en que las temperaturas cayeron, lo que agravó la situación financiera para los sectores con menos recursos.

Desafío técnico y récords de generación

Las empresas de suministro eléctrico, entre las que destacan Orlando Utilities Commission (OUC) y Clay Electric, confirmaron que el consumo superó registros de hace dieciséis años.

En la zona de St. Cloud, la demanda alcanzó los 271 megavatios, una cifra que batió el pico histórico previo de 2010. Duke Energy solicitó a sus dos millones de usuarios una reducción voluntaria del consumo en horas de la madrugada para aliviar la presión sobre el sistema y garantizar la estabilidad del servicio.

El uso intensivo de calefacción por resistencia eléctrica, sistema habitual en los hogares de la región, aumentó la carga sobre los transformadores de manera súbita, según reportes.

Ante este panorama, el gobierno federal autorizó a diversas centrales eléctricas el incumplimiento temporal de ciertos límites de emisiones. Esta medida permitió la producción máxima de energía necesaria para satisfacer la demanda en ciudades como Tallahassee, donde los registros llegaron a los 617 megavatios, muy cerca de la capacidad total de su infraestructura.