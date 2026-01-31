Crecer sin gobernanza: el riesgo silencioso que pone en jaque a las empresas en expansión en Miami

MIAMI - En una ciudad que se ha convertido en uno de los principales hubs de negocios de Estados Unidos y América Latina, donde startups, pymes y compañías internacionales conviven en un ecosistema altamente competitivo, muchas empresas están creciendo más rápido de lo que logran organizarse internamente. El resultado, según expertos, es un riesgo silencioso pero costoso: la falta de gobernanza.

Así lo advierte Steph Michelle , asesora en gobernanza corporativa y liderazgo, quien señala que uno de los errores más frecuentes entre empresas en expansión, especialmente en mercados como Miami, es confundir crecimiento con madurez organizacional.

“Miami es una ciudad de oportunidades, pero también de improvisación. Aquí vemos empresas que facturan millones, pero que no saben quién decide qué, ni cómo escalar sin depender de una sola persona”, afirmó Michelle en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS. “Eso no es crecimiento sostenible, es una bomba de tiempo”, advirtió.

De acuerdo con la CEO de Lumena Global Advisory, la gobernanza no debe entenderse como burocracia ni como un requisito corporativo reservado para grandes multinacionales. Por el contrario, se trata del sistema que define cómo se toman las decisiones, cómo se ejerce el liderazgo y cómo se protege la organización cuando el entorno se vuelve incierto.

“Las empresas no fracasan por falta de talento o de ideas, fracasan porque no tienen reglas claras cuando empiezan a crecer”, sostuvo. “Cuando todo depende del fundador, del socio principal o de una figura clave, el negocio se vuelve frágil”.

Crecer sin estructura: un problema común en Miami

En un contexto marcado por inflación, escasez de talento calificado, cambios regulatorios y expansión hacia mercados internacionales, Michelle explicó que la falta de gobernanza se manifiesta de manera silenciosa pero constante. Y entre los síntomas más comunes mencionó roles mal definidos, liderazgo reactivo, decisiones estratégicas improvisadas y estructuras que no logran escalar al ritmo del negocio.

"El talento no se va porque no quiera trabajar, se va porque no entiende quién manda, qué se espera de él o cómo puede crecer dentro de la organización", advirtió. "La confusión desgasta más que la carga laboral".

Para muchas empresas en Miami, especialmente aquellas con operaciones en América Latina o el Caribe, la expansión internacional ocurre sin una reflexión previa sobre liderazgo, cultura organizacional y toma de decisiones.

“Antes de contratar al primer colaborador o abrir una oficina en otro país, las empresas deberían responder preguntas básicas: ¿quién decide?, ¿cómo se evalúa el desempeño?, ¿qué pasa cuando hay un conflicto?, ¿cómo se equilibra la autonomía local con la estrategia global?”, explicó.

Gobernanza y talento: una relación directa

La especialista subrayó que la gobernanza tiene un impacto directo en áreas clave como Recursos Humanos, retención de talento y cultura organizacional, factores especialmente críticos en una ciudad donde la competencia por profesionales calificados es feroz.

"Puedes ofrecer buenos salarios, beneficios y flexibilidad, pero si no hay claridad en el liderazgo, el talento no se queda", señaló. "La gente busca estabilidad, coherencia y confianza en quien dirige".

En entornos multiculturales como Miami, la gobernanza también cumple una función de protección cultural. Según Michelle, muchas empresas fracasan al intentar imponer modelos de liderazgo sin considerar las realidades locales.

“Gobernar no es imponer estructuras rígidas, es diseñar sistemas que respeten la cultura sin perder coherencia organizacional”, afirmó. “Cuando eso no ocurre, surgen fricciones internas que afectan la operación y la reputación de la empresa”.

Un error que afecta especialmente a pymes y emprendimientos

Otro de los grandes mitos, según la experta, es creer que la gobernanza solo aplica a grandes corporaciones. De hecho, las pequeñas y medianas empresas suelen ser más vulnerables cuando dependen excesivamente de uno o dos líderes sin reglas ni contrapesos definidos.

“En muchos emprendimientos, el crecimiento llega antes que la estructura. Y cuando eso pasa, el éxito se convierte en un riesgo operativo”, alertó. “La gobernanza no frena el crecimiento, lo protege”.

Lejos de restar agilidad, una gobernanza sólida permite que las decisiones fluyan con mayor rapidez y claridad. “Cuando las reglas están claras, los equipos trabajan mejor, la confianza aumenta y el negocio puede enfocarse en crecer”, concluyó Michelle.

En una ciudad global como Miami, donde el talento, el capital y las oportunidades convergen, la gobernanza se posiciona como una ventaja estratégica. “Las empresas que invierten en ella no solo sobreviven a la incertidumbre”, sentenció, “la atraviesan con orden, credibilidad y visión de largo plazo”.

empresa trabajo oficina -unsplash Imagen referencial. unsplash

Cinco claves para fortalecer la gobernanza en los negocios de Miami

Definir quién decide y cómo se decide

Uno de los errores más comunes en los negocios locales es que “todos mandan” o, por el contrario, que todo dependa del fundador. Establecer roles claros, niveles de autoridad y procesos de toma de decisiones evita conflictos, agiliza la operación y reduce el desgaste interno.

Separar la empresa de la persona

El negocio no puede depender exclusivamente de una figura clave. Documentar procesos, delegar responsabilidades y crear estructuras que funcionen incluso en ausencia del líder es fundamental para escalar y atraer inversión. En Miami, donde muchos emprendimientos nacen de iniciativas personales o familiares, este paso es crítico para crecer sin riesgos.

Profesionalizar el liderazgo desde etapas tempranas

La gobernanza no es solo para grandes corporaciones. Incorporar asesoría estratégica, juntas consultivas o consejeros externos permite tomar decisiones más objetivas y reducir la improvisación. “Tener a alguien que haga preguntas incómodas es una ventaja, no una amenaza”, coinciden expertos en liderazgo empresarial.

Alinear cultura organizacional y expansión internacional

Miami es un puente entre Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Adaptar el liderazgo y la toma de decisiones a contextos culturales diversos, sin perder coherencia estratégica, fortalece la operación y reduce fricciones internas. Gobernar bien también implica escuchar y entender los entornos locales.

Convertir la gobernanza en una herramienta de confianza

Reglas claras, procesos transparentes y mecanismos de rendición de cuentas fortalecen la relación con empleados, socios e inversionistas.

Acerca de la especialista

Steph Michelle es asesora estratégica en gobernanza corporativa, liderazgo y estructuras organizacionales. Es fundadora y CEO de Lumena Global Advisory, firma que acompaña a empresas en procesos de expansión y transformación en Estados Unidos, América Latina y el Caribe, con un enfoque en crecimiento sostenible, cultura organizacional y gestión del talento en entornos multiculturales.

