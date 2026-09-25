Más de 570 perros y 100 gatos esperan una salida de los refugios de Miami-Dade

Una voluntaria interactúa con uno de los perros durante una sesión destinada a fortalecer su socialización y prepararlo para un futuro hogar.

Fachada del Centro de Adopción y Protección de Mascotas de Miami-Dade, ubicado en Doral.

Dos de los más de 570 perros que permanecen en un área del albergue de Doral, cuyas instalaciones operan por encima de su capacidad.

El personal prepara una celebración especial para una de las mascotas disponibles para adopción.

Un can permanece en un área de esparcimiento del centro mientras espera la llegada de una familia.

Entre los cerca de 100 gatos bajo el cuidado de Miami-Dade, este ejemplar negro espera la oportunidad de encontrar una familia.

El contacto con empleados y voluntarios permite conocer el temperamento de cada ejemplar antes de encontrarle un hogar.

Este felino atigrado permanece en las instalaciones de Doral, donde recibe atención hasta ser adoptado.

Uno de los perros del refugio participa en una actividad recreativa para favorecer su socialización y visibilidad.

DORAL.- El Departamento de Servicios para Animales de Miami-Dade (MDAS) pidió apoyo a la comunidad para aliviar la saturación de sus refugios, donde permanecen más de 570 perros y alrededor de 100 gatos a la espera de una familia o una salida temporal.

La sede de Doral fue concebida para 350 canes. El exceso obliga a utilizar las instalaciones de Medley y a alojar algunos ejemplares en parejas, aunque lo adecuado sería que cada uno dispusiera de un espacio individual para descansar.

“Los perros no deben vivir en un albergue. Este es un lugar temporal, un paso para llegar a una familia”, afirmó Annette Jose, directora de MDAS, durante una entrevista concedida a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Annette Jose, directora del Departamento de Servicios para Animales de Miami-Dade. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

El movimiento semanal explica por qué la ocupación no disminuye. Más de 200 mascotas salen mediante adopciones, hogares de acogida o traslados a organizaciones de rescate, pero una cantidad similar ingresa en el mismo periodo. “Cada vez que uno logra irse a un hogar, entra otro que necesita un adoptante”, resumió Jose.

La sobrepoblación incrementa el ruido y el estrés, además de limitar el tiempo que los trabajadores pueden dedicar a cada ejemplar. Muchos solo abandonan sus jaulas una vez al día para caminar entre 10 y 20 minutos. Los casos más difíciles de ubicar suelen ser los de mayor tamaño, los que superan los seis años y aquellos que acumulan más de seis meses bajo custodia.

El contacto con empleados y voluntarios permite conocer el temperamento de cada ejemplar antes de encontrarle un hogar. CORTESÍA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ANIMALES MIAMI DADE

La campaña promueve distintas formas de colaboración. Quienes puedan asumir un compromiso permanente tienen la opción de adoptar, mientras Pawventures permite sacar a un perro durante varias horas y devolverlo el mismo día. A ello se suman estadías de fin de semana y programas de acogida por una o varias semanas, e incluso un mes.

Estas salidas no solo liberan cupos. A la vez, ayudan a mostrar el comportamiento de las mascotas fuera del ruido y el confinamiento. Fotografías o videos de un paseo, un viaje en automóvil o una tarde en casa pueden revelar su personalidad y aumentar las posibilidades de encontrar una familia compatible.

Las tarifas publicadas por el departamento son de 85 dólares para cachorros, 65 para ejemplares adultos y 35 para gatos. El pago cubre vacunas, microchip, esterilización y una evaluación médica básica. Los interesados pueden consultar las redes sociales de MDAS, anotar el número de identificación y acudir a Doral con un documento oficial, como licencia de conducir o pasaporte.

El condado aseguró que no utiliza la eutanasia para controlar el cupo. La medida se contempla cuando existe un riesgo para la comunidad o una enfermedad incurable que causa sufrimiento. La prevención abarca esterilizaciones de bajo costo para canes y jornadas gratuitas, junto con el programa TNVR para vacunar, esterilizar y retornar a los gatos comunitarios.

Entre los cerca de 100 gatos bajo el cuidado de Miami-Dade, este ejemplar negro espera la oportunidad de encontrar una familia. CORTESÍA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ANIMALES MIAMI DADE

MDAS dispone de vacunas y microchips a precios reducidos, así como asistencia con alimentos, jaulas o determinadas urgencias veterinarias. El objetivo es evitar que las familias entreguen a sus mascotas por dificultades económicas y preservar el vínculo con ellas.

La ampliación de la infraestructura avanza con la construcción del South Dade Pet Adoption and Protection Center, cerca de Homestead. La instalación tendrá capacidad aproximada para 200 perros, clínica veterinaria y área de adopciones. Una vez que abra, Medley cerrará y Doral continuará en funcionamiento.

Jose advirtió, sin embargo, que un nuevo edificio no resolverá por sí solo el problema. “No podemos hacer un cambio grande sin la ayuda de la comunidad”, subrayó. La petición comprende adoptar, ofrecer acogida temporal, colaborar con grupos de rescate, esterilizar y mantener actualizados los microchips y las licencias.