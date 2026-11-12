jueves 12  de  noviembre 2026
ROBO DE COMBUSTIBLE

Un surtidor marcaba 20 dólares; la Policía atribuye a un conductor el robo de 275 galones

Rodolfo Molina Conde, residente de Hialeah, enfrenta cargos por dos incidentes en Pembroke Pines; su camioneta fue incautada como evidencia.

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Rodolfo Molina Conde, de 24 años.

 

CRÉDITO: DEPARTAMENTO CORRECCIONAL MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Un residente de Hialeah fue arrestado después de que la Policía lo vinculara con la sustracción de aproximadamente 275 galones de combustible en dos estaciones 7-Eleven. Los investigadores le atribuyen el uso de una camioneta modificada y dispositivos magnéticos para alterar los surtidores.

Rodolfo Molina Conde, de 24 años, fue detenido el martes 10 de noviembre. Según los informes policiales citados por Local 10, un agente respondió a un aviso de robo en curso y encontró una transacción de unos 20 dólares, mientras la camioneta tenía un tanque auxiliar con capacidad cercana a 200 galones.

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Las autoridades estimaron que en ese incidente obtuvo 122 galones de diésel, valorados en 705,16 dólares. También lo relacionan con otro hecho del 14 de octubre, en el que calcularon una pérdida de 153 galones, equivalentes a 948,60 dólares.

El vehículo quedó bajo custodia policial. Las imputaciones incluyen hurto mayor, obtención de combustible mediante fraude y transporte sin licencia.

CBS Miami informó el miércoles 11 de noviembre que Molina Conde había salido de la cárcel.

La sección 316.80 de los estatutos de Florida prohíbe utilizar vehículos con depósitos que incumplan las normas federales o carezcan de la aprobación correspondiente para trasladar gasolina o diésel por vías públicas.

Esa disposición también permite incautar los equipos vinculados con estas infracciones. En caso de condena, establece responsabilidades por determinados gastos de remoción, almacenamiento y disposición de lo transportado, además del pago a la parte perjudicada.

El proceso judicial deberá determinar la responsabilidad del acusado, quien se presume inocente mientras no se demuestre su culpabilidad.

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