Gasolina en Florida alcanza los $2.91, el precio más alto de 2026

La gasolina sube nueve centavos en una semana y toca su nivel más alto del año, impulsado por tensiones geopolíticas y el alza del petróleo, según AAA

MIAMI.— El precio promedio de la gasolina en Florida continuó al alza y el domingo se ubicó en 2.91 dólares por galón, el nivel más alto registrado en las últimas seis semanas, de acuerdo con el informe semanal de AAA – The Auto Club Group.

Aunque el valor retrocedió levemente durante el fin de semana, el estado cerró la semana con su máximo semanal de 2026 tras un incremento de 9 centavos por galón, hasta 2.93 dólares el viernes.

Mark Jenkins, portavoz de AAA, explicó que el repunte responde a factores externos y de mercado. “Los precios en Florida avanzan gradualmente a medida que los mercados petroleros globales reaccionan a tensiones geopolíticas, un ajuste en la oferta de combustible y un mayor optimismo sobre la demanda futura”, señaló.

Añadió que el aumento de los futuros del petróleo y la gasolina, combinado con el patrón habitual de ciclos de precios en el estado, ha empujado al alza los valores en los surtidores.

Más cara que hace semanas, más barata que hace un año

Pese a la reciente escalada, los conductores floridanos siguen pagando menos que hace un año. El promedio estatal del domingo es 5 centavos más que la semana pasada, 5 centavos más que el mes anterior y 17 centavos menos que en la misma fecha de 2025.

Miami-Dade y el mapa de precios en Florida

En Miami-Dade, los precios se comportan de la siguiente forma. La gasolina Regular se cotiza a 2.87 dólares el galón, la Medio 3.33 dólares y la Premium se vende a 3.58 dólares.

Entre los mercados metropolitanos más caros del estado destacan West Palm Beach–Boca Ratón ($3.08), Naples ($2.99) y Gainesville ($2.95).

En contraste, los más baratos se concentran en el noroeste: Crestview–Fort Walton Beach ($2.60), Panama City ($2.64) y Pensacola ($2.66).

Panorama nacional

A nivel nacional, el promedio se sitúa en 2.87 dólares por galón, prácticamente estable frente a la semana pasada ($2.86) y por encima del mes anterior ($2.83), aunque 23 centavos por debajo del nivel de hace un año, cuando se cotizaba a 3.10 dólares el galón.

Consejos de AAA para ahorrar gasolina

AAA recomienda adoptar hábitos simples para reducir el gasto en combustible. Aconseja agrupar diligencias para manejar menos, conducir de forma conservadora evitando aceleraciones bruscas y exceso de velocidad, retirar peso innecesario del vehículo, cada 100 libras menos mejora el rendimiento entre 1% y 2%, comparar precios con la aplicación móvil de AAA y, cuando sea posible, pagar en efectivo, ya que algunos comercios cobran más por galón al usar tarjeta de crédito.

En el corto plazo, los expertos anticipan volatilidad en los precios, condicionada por la evolución del mercado petrolero internacional y los ciclos habituales del combustible en Florida.

