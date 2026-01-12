lunes 12  de  enero 2026
Gasolina en Florida cae al nivel más bajo desde 2021, según AAA

El precio promedio del galón en Florida desciende 17 centavos en los últimos 10 días y se sitúa en $2.69, el nivel más económico desde marzo de 2021, de acuerdo con la AAA

Precio de la gasolina baja en Florida. (archivo)

César Menédez
CÉSAR MENÉNDEZ
MIAMI. — El precio de la gasolina en Florida continúa declive alcanzando su nivel más bajo en casi cuatro años para ubicarse este domingo 11 de enero en 2.69 dólares por galón, tras descender 17 centavos en los últimos 10 días, una caída significativa para los conductores del estado, según el informe semanal de American Automobile Association.

De acuerdo con AAA, el precio actual es 14 centavos menor que hace una semana, 17 centavos inferior al registrado el mes pasado y 44 centavos más barato que hace un año, lo que confirma un alivio sostenido en el costo del combustible en Florida.

En el área de Miami, los precios se situaron en 2.74 dólares para la gasolina regular, 3.19 para la de grado medio y 3.47 para la premium, ligeramente por encima del promedio estatal.

Precio del crudo

Mientras tanto, el mercado del petróleo mostró un comportamiento distinto. El precio del crudo en Estados Unidos cerró la semana al alza, con un valor de 59.12 dólares por barril el viernes, lo que representa un aumento de 1.80 dólares (3%)respecto a la semana anterior. Pese a este repunte, el alza del crudo no ha impactado de forma inmediata los precios en las estaciones de servicio.

Áreas metropolitanas

En cuanto a las diferencias regionales dentro de Florida, West Palm Beach–Boca Ratón ($2.88), Gainesville ($2.80) y Naples ($2.77) figuran entre los mercados metropolitanos con la gasolina más cara. En contraste, los precios más bajos se registraron en Crestview–Fort Walton Beach ($2.50), Panama City ($2.52) y Pensacola ($2.55).

Nacional

A nivel nacional, el precio promedio del galón de gasolina regular fue de 2.79 dólar el galón el domingo, frente a 2.81 hace una semana, 2.94 hace un mes y 3.06 hace un año, manteniendo también una tendencia a la baja en comparación interanual.

Consejos para ahorrar combustible

La AAA recomienda a los conductores combinar diligencias para reducir el tiempo de manejo, evitar aceleraciones agresivas y exceso de velocidad, retirar peso innecesario del vehículo para mejorar el rendimiento del combustible, comparar precios mediante la aplicación móvil de la organización y pagar en efectivo cuando sea posible, ya que algunas estaciones cobran más por galón a quienes utilizan tarjeta de crédito.

