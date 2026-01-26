lunes 26  de  enero 2026
Gasolina en Florida cede tras el alza de la semana pasada, según AAA

El descenso en el precio de la gasolina ocurre pese al aumento del crudo, que terminó la semana en $61.07 por barril, afirma Auto Club Group

Precio de la gasolina en Florida

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.— Tras alcanzar su nivel más alto desde diciembre la semana pasada, el precio promedio de la gasolina en Florida comenzó a descender, aunque los expertos anticipan que las fluctuaciones continuarán en los próximos días, según un informe de AAA – The Auto Club Group.

El ajuste ocurre en un contexto de encarecimiento del petróleo que cerró la semana en 61.07 dólares por barril, un aumento del 3 % respecto a los siete días anteriores. Aunque históricamente el alza del petróleo suele presionar los precios en los surtidores, el mercado minorista de Florida continúa mostrando un comportamiento propio, destaco AAA en su comunicado.

“Estas fluctuaciones son parte de una tendencia de ciclos de precios que hemos observado por más de un año”, explicó Mark Jenkins, portavoz de AAA.

“Los precios minoristas tienden a subir bruscamente en un corto período y luego descienden gradualmente. Incluso con pequeños movimientos en el mercado petrolero, este ciclo sigue impulsando la mayor parte de la volatilidad diaria en las estaciones”, sostuvo.

AAA anticipa que las variaciones semanales continuarán a medida que los minoristas ajusten sus precios tanto a los costos mayoristas como a la competencia entre mercados locales.

Precios regionales en Florida

En el área metropolitana de Miami-Dade, el galón de gasolina regular se ubicó en 2.85 dólares, el grado medio en 3.30 y la premium en 3.57 dólares el galón.

Por su parte, los mercados metropolitanos más caros son West Palm Beach–Boca Ratón ($3.03), Naples ($2.95) y Gainesville ($2.90).

Entre los más económicos figuran Crestview–Fort Walton Beach ($2.60), Panama City ($2.61) y Pensacola ($2.61).

Referencia nacional

A nivel nacional, el precio promedio actual es de 2.88 dólares por galón, frente a 2.82 la semana pasada y 3.12 dólares de hace un año.

Cómo ahorrar gasolina

AAA recomienda adoptar hábitos que ayuden a mitigar el impacto de las fluctuaciones. Combinar diligencias para reducir el tiempo de conducción y manejar de forma conservadora, evitando aceleraciones bruscas y exceso de velocidad, puede mejorar el rendimiento del combustible. También aconseja eliminar peso innecesario del vehículo, ya que cada 100 libras menos pueden aumentar la eficiencia entre un 1 % y un 2 %.

Comparar precios en estaciones cercanas mediante la aplicación móvil de AAA y, cuando sea posible, pagar en efectivo, pues algunos comercios cobran más por transacciones con tarjeta, son otras medidas que pueden traducirse en ahorros.

[email protected]

