Gasolina en Florida baja a $3.61 a pesar de incertidumbre en estrecho de Ormuz

MIAMI.- Los conductores de Florida comenzaron la semana con un respiro en el gasto de combustible. El precio promedio de la gasolina regular descendió a 3.61 dólares por galón, en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados petroleros internacionales y la incertidumbre que aún rodea al estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde transita cerca del 20% del petróleo comercializado en el mundo.

Aunque las tensiones entre Estados Unidos e Irán continúan influyendo en las cotizaciones del crudo, la reapertura gradual del tráfico marítimo en la región y la salida de cargamentos iraníes hacia mercados asiáticos han contribuido a contener nuevas alzas en los precios.

LEVE RESPIRO Gasolina en Florida cae a $3.78 pese a tensión entre Irán e Israel

MÁS BARATA Baja gasolina en Florida mientras el petróleo supera los $90 por barril

En el área metropolitana de Miami, el combustible regular se vende este lunes a un promedio de 3.73 dólares por galón. La gasolina de grado medio alcanza los 4.18 dólares, mientras que la premium se comercializa a 4.42 dólares por galón, según de AAA - The Auto Club Group.

Dónde está la gasolina más barata en Florida

Los precios más bajos del estado se registran en el noroeste y centro-este de Florida. Según los datos más recientes, las áreas metropolitanas con la gasolina regular más económica son:

Pensacola: 3.39 dólares por galón.

Melbourne-Titusville: 3.46 dólares.

Crestview-Fort Walton Beach: 3.49 dólares.

Zonas más caras para llenar el tanque

En contraste, los conductores del sur y norte del estado continúan pagando más por el combustible. Los precios promedio más elevados se observan en:

West Palm Beach-Boca Ratón: 3.79 dólares por galón.

Tallahassee: 3.73 dólares.

Fort Lauderdale: 3.70 dólares.

Precio nacional sigue por encima de Florida

A nivel nacional, el precio promedio de la gasolina se sitúa en 3.92 dólares por galón, lo que representa una reducción de 14 centavos respecto a la semana anterior y una caída de 63 centavos en comparación con hace un mes.

Sin embargo, el combustible continúa siendo más caro que en Florida y supera en 71 centavos el promedio registrado hace un año, cuando el precio nacional rondaba los 3.21 dólares por galón.

Crisis entre Washington y Teherán se refleja en el crudo

Los mercados energéticos continúan reaccionando a los acontecimientos en Medio Oriente. El viernes, los precios del petróleo retomaron la senda alcista después de que Suiza confirmara el aplazamiento de las conversaciones de paz entre EEUU e Irán.

La incertidumbre impulsó temporalmente el crudo Brent por encima de los 80 dólares por barril y al West Texas Intermediate (WTI) hasta los 76.28 dólares.

Sin embargo, este lunes las cotizaciones mostraban cierta moderación. Al momento del escribir esta nota, el WTI se ubicaba en 74.69 dólares por barril y el Brent en 78.66 dólares.

La incertidumbre se manifiesta en la cautela manifiesta por las navieras y aseguradoras internacionales respecto al grado real de apertura del estrecho de Ormuz. No obstante, Irán aprovecha la apertura de EEUU y acelera la exportación de petróleo acumulado durante los últimos dos meses. Datos de seguimiento marítimo recopilados por Bloomberg muestran que al menos tres superpetroleros con aproximadamente seis millones de barriles de crudo iraní iniciaron su tránsito por el estrecho con destino a Asia.

Los analistas consideran que cualquier interrupción significativa en esa ruta marítima podría traducirse rápidamente en aumentos del precio del petróleo y, posteriormente, de la gasolina en EEUU.

Consejos de AAA para gastar menos combustible

Ante la volatilidad del mercado energético, AAA recomienda a los conductores adoptar hábitos de manejo más eficientes para reducir el consumo de gasolina.

Entre las principales recomendaciones figuran respetar los límites de velocidad, evitar aceleraciones y frenazos bruscos, apagar el motor durante paradas prolongadas y utilizar el control de crucero en carretera cuando las condiciones lo permitan.

La organización señala que estas medidas pueden ayudar a disminuir el consumo de combustible y amortiguar el impacto que las fluctuaciones del precio del petróleo tienen sobre el presupuesto semanal de las familias.

FUENTE: OilPrice.com, AAA