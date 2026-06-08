Gasolina en Florida cae a $3.78 pese a tensión entre Irán e Israel

Precio de la gasolina en Florida baja a pesar de volatilidad del crudo.

MIAMI.- El precio promedio de la gasolina en Florida descendió este lunes 8 de junio hasta los 3.78 dólares por galón, lo que representa una reducción de 25 centavos respecto a la semana anterior, según datos de AAA. La caída se produce a pesar de la creciente tensión en Medio Oriente y del reciente aumento de los precios internacionales del petróleo provocado por el conflicto entre Irán e Israel.

En el área metropolitana de Miami, los conductores pagan un promedio de 3.93 dólares por galón de gasolina regular. El combustible de grado medio alcanza los 4.38 dólares, mientras que la gasolina premium se vende a 4.62 dólares por galón, unos 45 centavos menos que hace un mes.

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A nivel nacional, el precio promedio de la gasolina se sitúa en 4.16 dólares por galón, 17 centavos por debajo de la semana pasada y 39 centavos menos que hace un mes.

¿Dónde está la gasolina más barata y más cara de Florida?

Las áreas metropolitanas con los precios más bajos del estado son:

Pensacola: $3.57 por galón.

The Villages: $3.60.

Orlando: $3.61.

Por el contrario, los conductores enfrentan los precios más elevados en:

West Palm Beach-Boca Ratón: $4.01 por galón.

Tallahassee: $3.99.

Fort Lauderdale: $3.92.

El conflicto en Medio Oriente impulsa el petróleo

Aunque los consumidores están viendo precios más bajos en los surtidores, los mercados energéticos permanecen atentos a la evolución de la crisis en Medio Oriente.

Los precios del crudo registraron un fuerte repunte este lunes después de que los rebeldes hutíes de Yemen anunciaran una prohibición total a la navegación israelí en el Mar Rojo y advirtieran que los buques vinculados a Israel podrían convertirse en objetivos militares.

La medida aumenta la presión sobre una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

Además, se produce en momentos en que Israel e Irán continúan intercambiando ataques y mientras el presidente Donald Trump pidió públicamente detener nuevas acciones militares.

Los precios del petróleo reaccionaron al alza ante la escalada del conflicto en Medio Oriente. Aunque llegaron a subir cerca de un 5% durante la madrugada del lunes, posteriormente moderaron sus avances. A media mañana, el Brent se cotizaba en 94.68 dólares por barril y el WTI en 92.14 dólares, publicó el portal oilprice.com

Consejos de AAA para ahorrar combustible

Ante la volatilidad de los precios, AAA recomienda adoptar hábitos de conducción más eficientes para reducir el consumo de gasolina.

Entre las principales sugerencias se encuentran respetar los límites de velocidad, ya que el gasto de combustible aumenta considerablemente cuando se superan las 50 millas por hora, evitar aceleraciones bruscas y conducir de manera más uniforme.

La organización también aconseja apagar el motor cuando el vehículo permanezca detenido más de un minuto, reducir los periodos de ralentí y anticipar las frenadas retirando el pie del acelerador con suficiente antelación al aproximarse a semáforos o señales de pare.

Asimismo, recomienda acelerar gradualmente para permitir que la transmisión alcance marchas más altas con mayor rapidez, utilizar el control de crucero en carretera cuando sea posible y, en vehículos con transmisión manual, cambiar a velocidades superiores tan pronto como resulte práctico.

Según AAA, estas medidas pueden ayudar a compensar el impacto de las fluctuaciones del mercado energético y reducir el gasto semanal de combustible para los conductores de Florida.

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