lunes 15  de  junio 2026
QUE FLUYA EL PRETRÓLEO

Gasolina en Florida se estabiliza tras acuerdo EEUU-Irán y reapertura del estrecho de Ormuz

La gasolina en Florida se ubica en $3.81 por galón, mientras los mercados reaccionan al entendimiento entre Washington y Teherán y al restablecimiento del tráfico petrolero por una ruta clave para el 20% del crudo mundial

Precio de la gasolina en Florida se mantiene estable.&nbsp;

Precio de la gasolina en Florida se mantiene estable. 

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– El precio promedio de la gasolina en Florida alcanzó este lunes los 3.81 dólares por galón, apenas tres centavos más que la semana pasada, en un mercado que comienza a mostrar señales de estabilidad tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a casi cuatro meses de hostilidades y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

De acuerdo con AAA, en el área metropolitana de Miami el precio de la gasolina regular descendió hasta los 3.90 dólares por galón. La gasolina de grado medio se vende a 4.37 dólares, mientras que la premium alcanza los 4.62 dólares por galón.

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Las estaciones más económicas del estado se encuentran en Pensacola, donde el galón cuesta en promedio 3.50 dólares, seguida por Crestview-Fort Walton Beach con 3.62 dólares y Panama City con 3.67 dólares.

Por el contrario, los conductores enfrentan los precios más elevados en West Palm Beach-Boca Ratón, con un promedio de 4.01 dólares por galón. Le siguen Naples con 3.91 dólares y Fort Lauderdale con 3.90 dólares.

Tendencia en verano

Aunque el alivio en los mercados petroleros podría contener nuevas alzas, los analistas advierten que el verano suele ejercer presión sobre los precios de la gasolina. El aumento de los viajes vacacionales, el uso obligatorio de mezclas de combustible de verano —más costosas de producir— y la vulnerabilidad de Florida, ligadas a interrupciones logísticas durante la temporada de huracanes suelen impulsar los precios al alza.

Mercado nacional

A nivel nacional, el promedio de la gasolina regular ha caído durante tres semanas consecutivas, pasando de 4.56 dólares por galón el pasado 21 de mayo a 4.06 dólares actualmente. Sin embargo, los precios continúan cerca de máximos de cuatro años, aunque todavía por debajo del récord histórico de 5 dólares por galón registrado en junio de 2022.

Petróleo reacciona en positivo

"Barcos de mundo enciendan sus motores. Que fluya el petróleo", dijo el presidente Donald J. Trump en su red social Truth Social al anunciar el acuerdo. La noticia tuvo un impacto inmediato en los mercados energéticos. El petróleo Brent para entrega en agosto cayó 4.87%, hasta los 83.08 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocedió 5.4%, hasta los 80.30 dólares. El descenso se produjo después de que Washington y Teherán anunciaran un acuerdo de paz que permitirá restablecer el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, paso por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo que se consume en el mundo.

Algunos medios reportan que la reapertura comenzó a materializarse con la salida exitosa de tres supertanqueros comerciales que transportaban en conjunto seis millones de barriles de crudo de Oriente Medio. Las embarcaciones habían permanecido bloqueadas durante más de dos meses dentro del Golfo Pérsico debido al conflicto.

Consejos de AAA para ahorrar

Ante la volatilidad del mercado energético, AAA recomienda adoptar hábitos de conducción más eficientes para reducir el consumo de combustible. Entre ellos figuran respetar los límites de velocidad, evitar aceleraciones bruscas, apagar el motor durante paradas prolongadas y utilizar el control de crucero en carretera cuando sea posible.

Según la organización, estas medidas pueden ayudar a los conductores de Florida a reducir el impacto de las fluctuaciones del precio del petróleo y aliviar el gasto semanal en combustible.

[email protected]

FUENTE: AAA, OILPRICE.COM, TRUTH SOCIAL

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