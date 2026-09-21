Fay estuvo cerca de ser el primer huracán de 2026, comienza a debilitarse

MIAMI. — Fay estuvo a solo cuatro millas por hora de convertirse en el primer huracán de la temporada atlántica de 2026, pero las condiciones atmosféricas frenaron su fortalecimiento y comenzaron a debilitar la tormenta este lunes.

Durante la madrugada, sus vientos máximos sostenidos alcanzaron 70 millas por hora, muy cerca de las 74 necesarias para recibir la categoría de huracán. Sin embargo, Fay no logró mantener la organización requerida para superar ese umbral.

En su boletín de las 5:00 a. m., hora de Miami, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) redujo los vientos máximos a 65 millas por hora. El ciclón se encontraba unas 405 millas al suroeste de las Azores y avanzaba lentamente hacia el sur-sureste, a cerca de dos millas por hora.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta 80 millas desde el centro, mientras la presión mínima se estimaba en 997 milibares. No existían vigilancias ni avisos costeros porque Fay permanecía sobre aguas abiertas y no representaba peligro para zonas terrestres.

Breve oportunidad de fortalecimiento

Fay se organizó con rapidez durante el domingo, cuando sus tormentas eléctricas comenzaron a concentrarse alrededor del centro. Esa evolución abrió la posibilidad de que alcanzara brevemente la categoría 1 antes de entrar en un ambiente menos favorable.

La oportunidad, sin embargo, resultó corta. El aumento de la cizalladura vertical —los cambios en la velocidad o dirección del viento a distintas alturas— desplazó las tormentas respecto del centro de circulación e inclinó su estructura.

La entrada de aire seco también dificultará la formación de nuevas áreas de lluvia. Los modelos consultados por el NHC indican que la actividad tormentosa profunda podría desaparecer casi por completo durante las próximas 24 horas.

El pronóstico anticipa que Fay acelerará gradualmente hacia el suroeste. Sus vientos podrían disminuir a cerca de 50 millas por hora este lunes y a 45 millas por hora el martes. La tormenta probablemente se convertirá en una baja presión remanente el miércoles y podría disiparse hacia el viernes.

Una temporada fuera de lo habitual

La ubicación y trayectoria previstas mantienen a Florida, el Caribe, Bermudas y la costa estadounidense fuera del área de influencia de Fay. Tampoco se esperan efectos directos en las Azores.

La tormenta se convirtió el domingo en el sexto ciclón con nombre de 2026, más de tres semanas después de la fecha promedio en que suele aparecer el sexto fenómeno tropical de una temporada.

El Atlántico continúa, por tanto, sin registrar su primer huracán del año. La espera ya superó las marcas de la era satelital, iniciada en 1966, cuando los primeros huracanes más tardíos habían aparecido el 11 de septiembre.

Aunque Fay estuvo cerca de terminar esa pausa, su debilitamiento prolongará una temporada caracterizada hasta ahora por una actividad excepcionalmente baja. Esa calma no significa que haya terminado el riesgo: la temporada ciclónica continúa oficialmente hasta el 30 de noviembre.