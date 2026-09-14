lunes 14  de  septiembre 2026
INCREMENTO

¿Hasta dónde subirá la gasolina en Florida tras superar otra vez los $4?

El combustible regular se encareció 23 centavos en una semana, impulsado por el repunte del petróleo. West Palm Beach-Boca Raton encabeza los mercados más costosos del estado

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EFE
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Los conductores de Florida vuelven a enfrentar precios superiores a los cuatro dólares por galón, después de que el promedio estatal de la gasolina regular alcanzara los 4.14 dólares, su nivel más alto desde comienzos de junio.

El incremento representa 23 centavos frente a la semana anterior, 19 centavos respecto a agosto y 1.18 dólares más que hace un año, cuando los automovilistas pagaban en promedio 2.96 dólares por galón.

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En términos prácticos, llenar un tanque de 15 galones cuesta ahora alrededor de 62 dólares, casi 18 dólares más que en septiembre de 2025.

“Tensiones en Oriente Medio se intensificaron la semana pasada, lo que provocó un aumento de los precios del petróleo y elevó el costo de producir gasolina”, explicó Mark Jenkins, portavoz de AAA–The Auto Club Group.

El vocero advirtió que los conductores ya observan ese encarecimiento en las estaciones de servicio y podrían enfrentar presiones adicionales durante los próximos días si el crudo se mantiene en niveles elevados.

Sur de Florida, entre las áreas más caras

West Palm Beach-Boca Raton registra el precio metropolitano más elevado del estado, con unos 4.30 dólares por galón. Le siguen Gainesville, con 4.21 dólares, y Naples, con 4.19 dólares.

En Fort Lauderdale, el promedio ronda los 4.18 dólares, mientras que Miami se ubica alrededor de 4.13 dólares. Ambas ciudades pagan más de 1.20 dólares adicionales por galón frente a la misma fecha de 2025.

Los mercados menos costosos son Panama City y Pensacola, con cerca de 3.97 dólares, seguidos de Crestview-Fort Walton Beach, con 3.98 dólares.

La cifra actual todavía permanece por debajo del récord estatal de 4.89 dólares, registrado en junio de 2022. Sin embargo, AAA considera que el promedio podría alcanzar 4.19 dólares esta semana si el petróleo continúa por encima de los 100 dólares.

La dirección inmediata dependerá del mercado internacional: una nueva escalada empujaría los precios al alza, mientras que una reducción del crudo podría aliviar la presión sobre los consumidores.

Petróleo vuelve a superar los 100 dólares

El precio del crudo estadounidense aumentó cerca de 20% durante las últimas dos semanas, al pasar de unos 83 dólares a más de 100 dólares por barril. Ese componente representa más de la mitad de lo que los consumidores pagan por la gasolina.

La volatilidad del mercado energético no comenzó esta semana. Durante el segundo trimestre, las interrupciones del flujo petrolero por el estrecho de Ormuz llevaron el Brent por encima de los 100 dólares y provocaron fuertes variaciones diarias.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) atribuyó esos movimientos a la reducción de exportaciones y al cierre temporal de producción en varios países de Oriente Medio.

Florida ya había experimentado otra escalada importante en abril. En esa ocasión, el promedio llegó a 4.23 dólares y el costo de llenar un tanque aumentó aproximadamente 20 dólares en apenas un mes.

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