Precio de la gasolina en Florida cae 20 centavos antes del Día del Trabajo

El galón de la gasolina regular en Florida promedia $2.93 en el estado, con Miami-Dade en el mismo nivel

Precio de la gasolina en Florida baja.

Precio de la gasolina en Florida baja.

Adobe fotos
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El precio de la gasolina en Florida bajó 20 centavos en apenas 10 días y se ubica en 2.93 dólar por galón en promedio estatal, según el más reciente informe de la AAA – The Auto Club Group, publicado este domingo 25 de agosto.

La caída llega justo antes del feriado del Día del Trabajo, aunque los analistas advierten que la tendencia podría revertirse en los próximos días.

Descenso con cautela en Florida

“Los precios de la gasolina están bajando a medida que se acerca el fin no oficial de la temporada de viajes de verano”, explicó Mark Jenkins, portavoz de AAA. “Sin embargo, no hay garantía de que este descenso se mantenga durante el fin de semana festivo. Por casi un año hemos visto el mismo patrón, bajadas de unos 10 días, seguidas de aumentos de entre 10 y 20 centavos”.

En el Día del Trabajo de 2024, el precio promedio en Florida era de 3.30 dólares por galón, nivel al que no se ha vuelto desde entonces. En aquel momento, el barril de petróleo se cotizaba en alrededor de 70 dólares, mientras que el viernes pasado cerró en 63.66 dólares en el mercado estadounidense.

Precios en Miami-Dade y otras regiones

En el sur de Florida, el precio promedio de la gasolina regular en Miami-Dade se reportó en 2.93 dólares, con la gasolina de octanaje medio en 3.37 dólares y la premium en 3.63 dólares.

Por su parte, los mercados metropolitanos más caros del estado son:

  • West Palm Beach-Boca Raton: $3.08
  • Gainesville: $3.03
  • Naples: $3.02

Los más económicos:

  • Crestview-Fort Walton Beach: $2.77
  • Pensacola: $2.81
  • Punta Gorda: $2.82

A nivel nacional, el precio promedio actual del combustible es de 3.16 dólares, frente a 3.13 dólares hace una semana y 3.35 dólares que se cotizaba hace un año.

Consejos para ahorrar en gasolina

AAA recuerda a los conductores algunas recomendaciones prácticas para reducir el gasto en combustible:

  • Combinar mandados: realizar varias diligencias en un solo viaje.
  • Manejar con moderación: evitar aceleraciones bruscas y exceso de velocidad.
  • Aligerar el vehículo: cada 100 libras menos en el auto mejoran entre 1% y 2% el rendimiento.
  • Comparar precios: utilizar la aplicación móvil de AAA para ubicar las estaciones más económicas.
  • Pagar en efectivo: en muchas estaciones el galón cuesta más caro al pagar con tarjeta de crédito.

Un feriado con precios más bajos que en 2024

El Día del Trabajo 2025, que se celebrará el próximo lunes 1 de septiembre, encontrará a los automovilistas de Florida pagando precios más bajos que el año pasado, lo que representa un alivio en medio de un verano marcado por fluctuaciones en el mercado energético dentro del rango de 30 centavos.

[email protected]

