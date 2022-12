¿Hasta cuándo tendremos frío en Miami?

El domingo 25 Miami tuvo por temperatura máxima apenas 50 grados Fahrenheit, o sea 10 grados Celsius, lo que hizo romper el récord anterior de 51°F (10.5 ° C) que fue establecido en 1983.

Ft. Lauderdale también estableció récord de máxima el domingo con 49° F (9.4° C) grados, mientras Orlando registró 42° F (5.5° C) y Marathon 56 ° F (13.3 ° C).

Miami amaneció el sábado 24 con 45° F (7.2° C) y el domingo 25 con 40 ° F (4 ° C), si tenemos en cuenta el viento y la humedad que hace sentir más frío, mientras el lunes registró una mínima 45 ° F (7.2 ° C).

Con un día mayormente nublado y posibilidad de suave lluvia, la temperatura máxima debe rondar los 58° F (14.4° C) en Miami el lunes.

Durante la madrugada del martes 27 está previsto que el termómetro marque 54° F (12.2° C), camino a la recuperación paulatina hacia temperaturas menos frías.

El fin de semana, cuando celebramos el Año Nuevo, la temperatura mínima debe rondar los 69° F (20°C) y la máxima los 79° F (26° C).

Esto significa que los miamenses podrán celebrar la ocasión al aire libre, con grandes cenas y bailes a la intemperie, después de haber tenido que festejar Nochebuena y Navidad dentro de casa.

El resto de la nación, mayormente el norte y el noreste, vive aún frías temperaturas, con nevadas y cortes eléctricos.

Entretanto, si está en Miami no guarde aún el suéter o el abrigo y mantenga alguna ventana abierta en casa para airar el ambiente.