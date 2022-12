Anticipan frío para Navidad en Miami

Durante esos días la temperatura máxima oscilará entre 54°F el sábado y 69°F el miércoles, lo que equivale a 12 y 20°C.

Otras localidades de Florida, como West Palm Beach, Orlando y Tampa, tendrían temperaturas más frías.

En otras palabras, si planea reunirse con familiares y amigos en Nochebuena y Navidad, tal vez quiera hacerlo dentro de casa.

Antecedentes

Esta situación invernal para Miami en Navidad no sucede desde el año 1989, cuando una ola de frío azotó el estado de Florida del 22 al 26 de diciembre y la temperatura bajó a 32°F, dicho de otra forma 0°C, y la máxima apenas subió a 51°F, es decir 10.5°C, con humedad y viento que hizo sentir más frío.

Entonces, según cifras oficiales, 26 personas fallecieron en Florida por hipotermia, mientras miles de iguanas y lagartijas dejaron de existir y las plantas y jardines tropicales sufrieron severas quemaduras.

Las carreteras estaban resbaladizas y abundaron los accidentes automovilísticos, entretanto varios incendios fueron provocados por calentadores eléctricos y estufas.

Precauciones

Además de suéter, abrigo y Vitamina C, las autoridades recuerdan tener en cuenta a mascotas y plantas y, en la medida de lo posible, entrarlas a casa.

Por ejemplo, las orquídeas y otras plantas tropicales sufren cuando la temperatura desciende a partir de 50°F, que equivale a 10°C, por lo que sería conveniente cubrirlas con una sábana si no las puede mover.

Además, hay que tener extrema precaución si tiene un calentador eléctrico en casa.

Estos aparatitos portátiles conforman la segunda causa de incendios en casa, solo superado por la cocina.

“Lo primero que debemos hacer es comprar uno que esté certificado por Underwriters Laboratories (UL)”, reclamó el agente de seguros y presidente de Access Insurance, Mario Moreno.

Otra buena idea es comprar un calentador que cuente con sistema de apagado automático en caso de que se recaliente, pero lo más importante es mantenerlo al menos tres pies, o un metro de distancia, de muebles, cortinas, camas, ropa o cualquier objeto inflamable.

También es muy importante conectar el enchufe directamente al tomacorriente situado en la pared.

“Nunca, nunca conecte el aparato a una extensión. La cantidad de electricidad que un calentador consume es mucha y sobrepasaría la capacidad de amperes del cordón eléctrico, lo que produciría un sobrecalentamiento y la emisión de chispas”, subrayó el agente de seguros que atiende decenas de reclamaciones por fuego cada año.

Coloque el calentador sobre el suelo, nunca sobre alfombra, mesa o estante. “El calor sobre la alfombra podría producir fuego y si lo pone sobre una mesa o estante, el aparato podría caerse y provocar un incendio”, advirtió Moreno.

También mantenga los calentadores lejos del alcance de mascotas o niños, ya que estos pudieran curiosear en ellos, el rabo del perro o el gato tocarlos o incluso los deditos del pequeño entrar entre las rendijas y quemarse.

Muy importante es “apagar el aparato al salir de casa o antes de irse a dormir. No puede dejarlo desatendido”, recalcó.

Otro sabio consejo es “tener un detector de humo en varios lugares de la casa, en la cocina, el salón, el pasillo de los dormitorios”.