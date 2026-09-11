viernes 11  de  septiembre 2026
CRIMEN ORGANIZADO

Desmantelan en Florida red que obtuvo $1,1 millones revendiendo fórmula infantil robada

Una pareja operaba desde Lake Worth y un almacén en Davie; nueve supuestos ladrones también fueron acusados.

Mohammed Alsaidi, de 59 años, y Zeina Abdul-Hassan Sou Zabib, de 49, ambos residentes de Lake Worth.

Mohammed Alsaidi, de 59 años, y Zeina Abdul-Hassan Sou Zabib, de 49, ambos residentes de Lake Worth.

PALM BEACH COUNTY SHERIFF'S OFFICE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Una investigación de 15 meses permitió desarticular una supuesta red dedicada a sustraer fórmula infantil de establecimientos comerciales de Florida para luego distribuirla mediante una operación que generó alrededor de $1,1 millones.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció el arresto de Mohammed Alsaidi, de 59 años, y Zeina Abdul-Hassan Sou Zabib, de 49, ambos residentes de Lake Worth.

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Cada uno enfrenta cargos por conspiración para participar en actividades de crimen organizado y por dirigir la comercialización de propiedad robada.

De acuerdo con la Fiscalía General de Florida, la pareja compraba latas sustraídas por grupos de ladrones profesionales, conocidos como “boosters”, a cambio de aproximadamente 10 dólares por unidad, una fracción de su precio regular.

Los productos procedían de más de 150 robos cometidos en supermercados, farmacias y grandes cadenas comerciales, entre ellas Publix, Walmart, Target, CVS, Walgreens y Winn-Dixie.

La mercancía era almacenada en una vivienda de Lake Worth y en una instalación ubicada en Davie antes de su distribución, según los investigadores.

Además de la pareja, las autoridades formularon cargos contra nueve personas señaladas como participantes en las sustracciones. Uno de los sospechosos fue relacionado con más de 50 incidentes que ocasionaron pérdidas superiores a 70.000 dólares.

Durante los registros, los agentes recuperaron alrededor de 1.000 envases de fórmula infantil.

La operación contó con la participación de la Fiscalía General de Florida, la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach y organismos policiales de varias jurisdicciones.

Los funcionarios advirtieron que el robo organizado de productos infantiles no representa únicamente una pérdida económica para los comercios. Su manipulación y almacenamiento en condiciones desconocidas pueden comprometer la seguridad de artículos destinados a bebés.

Los acusados se exponen a extensas condenas de prisión si son declarados culpables. Los señalamientos permanecen pendientes de resolución judicial.

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