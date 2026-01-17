Bryan Calvo, el nuevo alcalde de Hialeah, marca un giro generacional en el poder local

MIAMI. - Los dos largos meses de espera para asumir la alcaldía de Hialeah no fueron suficientes para enfriar el ímpetu de Bryan Calvo , el alcalde más joven en la historia de la municipalidad, quien al jurar su cargo en el Milander Center, frente a miles de residentes, inició una frenética agenda de reformas administrativas a golpe de nombramientos, auditorías y órdenes ejecutivas, marcando cambios estructurales en la gestión municipal con el sello de su visión de gobierno.

La investidura se celebró al mediodía en el Milander Center for Arts and Entertainment, con el concejal Carl Zogby como maestro de ceremonias y la presencia de autoridades del sur de Florida, entre ellas la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y la alcaldesa de Doral, Christi Fraga. El acto combinó formalidad institucional con un claro mensaje político: iniciar el trabajo “desde el primer día”.

MUESTRA SUS CARTAS Bryan Calvo anuncia su gabinete y adelanta cinco órdenes ejecutivas para su primer día en la alcaldía Hialeah

Durante su discurso inaugural, Calvo subrayó los valores familiares que, dijo, definieron su carácter: el trabajo, la fe, la responsabilidad y la palabra empeñada. “Hialeah me formó antes que cualquier universidad”, afirmó, al recordar su paso por Harvard y la Universidad Internacional de Florida, donde se graduó en Derecho. Atribuyó esos principios a sus padres, a quienes agradeció el sacrificio realizado para ofrecerle un futuro mejor.

Visiblemente emocionado, evocó la memoria de su padre, fallecido semanas antes de las elecciones, y aseguró que “sigue presente” en esta nueva etapa de su vida pública. Acompañado por su madre, Edith Calvo, y su novia, Melianni Terrero, el nuevo alcalde presentó su liderazgo como un deber, no como un privilegio.

Bryan Calvo Bryan Calvo junto a su novia Melianni Terrero en la ceremonia. CESAR MENENDEZ DLA

El contexto electoral y el desafío de gobernar

Calvo llega a la alcaldía tras imponerse con el 52% de los votos en unas elecciones de baja participación, un fenómeno recurrente en comicios municipales. Para el nuevo alcalde, ese dato refuerza la necesidad de recuperar la confianza ciudadana.

“El gobierno no está para dar excusas, está para resolver problemas”, sentenció, al reconocer que muchos residentes sienten frustración por facturas de agua impredecibles, impuestos elevados y falta de claridad en decisiones públicas.

El reto no es menor, Calvo asume la conducción de un presupuesto superior a los 500 millones de dólares y la supervisión de más de 1.400 empleados municipales, en una ciudad con profundas demandas en servicios básicos, vivienda y transparencia gubernamental.

Tres pilares: integridad, reforma y progreso

El eje central del mensaje inaugural de Calvo quedó condensado en los tres pilares que guiarán a su administración. La integridad, entendida como un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. El segundo pilar es la reforma, orientada a corregir lo que no funciona, “incluso cuando ello incomode a intereses establecidos”. Por último, el progreso, medido en resultados concretos y no en discursos. “No juzguen a esta administración por lo que dice hoy, sino por lo que haga mañana”, enfatizó el alcalde, al marcar un tono de evaluación permanente de su gestión.

Gabinete con énfasis en ética y comunicación

En sus primeros anuncios, el alcalde confirmó dos nombramientos clave. José A. Torres, oficial de carrera del Departamento de Policía de Hialeah con más de una década de servicio, fue designado jefe de despacho. Torres se desempeñó recientemente como oficial ejecutivo del jefe policial y participó en procesos que llevaron a la acreditación del departamento ante CALEA.

“Aporta disciplina, integridad y conocimiento profundo de la ciudad”, dijo Calvo, al justificar la elección.

En el área de comunicaciones, Ana Isabel Hume asumió como directora de Comunicaciones de la ciudad, un cargo de nueva creación. Con más de 20 años de experiencia en periodismo y comunicación gubernamental, Hume llega tras dirigir la estrategia comunicacional de la alcaldía de Miami. Para Calvo, una comunicación clara y honesta es esencial para reconstruir la confianza ciudadana.

También anunció la decisión de no cubrir el cargo de director de Operaciones / Desarrollo Comunitario, creado en marzo de 2025 para Ismare Monreal antes de que el entonces alcalde Esteban Bovo anunciara su renuncia. Calvo explicó que el puesto, que funcionaba de manera similar a un administrador municipal, es innecesario bajo el sistema de “alcalde fuerte” de Hialeah.

La decisión marca un quiebre con la estructura administrativa anterior y refuerza la intención del nuevo alcalde de concentrar la responsabilidad ejecutiva en su despacho.

Bryan Calvo Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, firma tres órdenes ejecutivas. CESAR MENENDEZ DLA

Acción inmediata

Tras la juramentación, Calvo firmó varias órdenes ejecutivas con efecto inmediato. La primera fue ordenando una moratoria a las pensiones de funcionarios electos, instruyendo al Departamento de Finanzas a suspender pagos bajo ese sistema mientras se impulsa su derogación en el Concejo. También ordenó una auditoría integral de contratos municipales, para identificar cuáles deben eliminarse, mantenerse o renegociarse. El alcalde adelantó la cancelación de contratos con la consultora NCGA Government Affairs y con la Florida League of Cities. Y por último ordenó la creación de grupos de trabajo para investigar negocios con vínculos con Cuba y asegurar el cumplimiento de leyes federales y estatales.

Estas medidas buscan, según Calvo, “cuidar cada dólar de los contribuyentes” y enviar una señal clara de control del gasto.

Agua y 911: dos prioridades sensibles

Horas antes de presidir su primera reunión del Concejo, Calvo firmó dos nuevas órdenes ejecutivas centradas en problemas cotidianos para los residentes: el agua y el sistema de emergencias 911.

La primera orden de esta jornada instruyó una auditoría interna del sistema de agua, con informes iniciales en 60 días y propuestas de solución en 120. El análisis abarcará el funcionamiento de los medidores automáticos, las prácticas operativas, la comunicación con los usuarios, la demanda del condado por 18 millones de dólares y el impacto de la planta de ósmosis inversa.

La segunda orden dispuso una revisión del centro 911, con un reporte preliminar en 30 días y un plan de posibles soluciones en 60, tras quejas recurrentes por llamadas perdidas y fallas operativas.

Con estas dos medidas el alcalde quiere tener en la mano posibles soluciones para problemas críticos para los residentes de Hialeah.

Bryan Calvo Ceremonia de juramentación de Bryan Calvo como alcalde CESAR MENENDEZ DLA

La transición: crítica y propuestas de cambio

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, Calvo calificó el período de transición como “demasiado largo” y problemático. Señaló que la coexistencia de una administración saliente sin la confianza del electorado generó incertidumbre y dificultó el acceso a información clave.

El nuevo alcalde sugirió que cualquier reducción futura del período de transición debería formar parte de reformas estructurales mayores, como la creación de distritos municipales, una de sus promesas de campaña.

Distritos municipales y representación equitativa

Uno de los objetivos estratégicos de la administración Calvo es establecer distritos municipales para lograr una representación más equitativa de los intereses de los residentes en el Concejo. Esta medida, que requeriría un referendo, el alcalde la considera clave para modernizar la gobernanza local y fortalecer la rendición de cuentas.

Primera sesión del Concejo

La primera reunión del Concejo bajo la nueva administración eligió a Carl Zogby como presidente y a Melinda de la Vega como vicepresidenta. Sin embargo, quedó pendiente la decisión sobre la vacante del Grupo II, a la espera del resultado del juicio contra la exconcejala Angélica Pacheco, suspendida en 2024 por el gobernador Ron DeSantis.

Si Pacheco resulta absuelta, podría regresar al escaño obtenido en 2023, lo que implicaría la salida del concejal interino William Marrero. En ese escenario, Calvo evalúa nombrar a Marrero para cubrir la vacante dejada por Jesús Tundidor y evitar una elección especial que podría costar cerca de 500.000 dólares.

Alcalde joven con experiencia

Aunque su edad lo convierte en un fenómeno generacional, Calvo no es ajeno a la política. Además de su formación académica, trabajó como becario en la Casa Blanca durante la primera administración del Donald J. Trump, experiencia que, según ha dicho, influyó en su visión del liderazgo y la toma de decisiones.

Comunicación abierta

Calvo prometió ser un alcalde accesible a los medios y a los residentes. “Comunicar lo que se está haciendo es esencial para que el pueblo de Hialeah forme parte del proceso”, afirmó, al contrastar su enfoque con estilos más herméticos de otros líderes locales.

Primeros 100 días

Además de las auditorías y reformas iniciales, el alcalde adelantó que en los primeros 100 días abordará temas como impuestos, condominios y alivios fiscales para residentes mayores de 65 años. Cada departamento, dijo, será evaluado con el objetivo de mejorar la eficiencia y los servicios.

Un cierre con mirada al futuro

“Hialeah no será definida por lo que heredamos, sino por lo que elegimos construir”, afirmó Calvo al cierre de su discurso inaugural.

Con una agenda cargada de auditorías, plazos y decisiones simbólicas, el alcalde más joven en la historia de la ciudad inicia su gestión bajo la promesa de resultados tangibles y una administración que, asegura, será medida por sus acciones.

Para una ciudad forjada por inmigrantes y familias trabajadoras, el nuevo liderazgo abre un capítulo que combina renovación generacional, reformas estructurales y un mensaje claro: “los próximos años deberán construirse con propósito”.

[email protected]