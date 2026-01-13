Bryan Calvo comienza su era en Hialeah ordenando sendas auditorías sobre la factura del agua y el 911

MIAMI.- Horas antes de presidir su primera reunión del Concejo Municipal, el alcalde de Hialeah , Bryan Calvo , convocó a la prensa en el ayuntamiento para firmar dos órdenes ejecutivas que ordenan auditorías internas al sistema de agua y al centro de comunicaciones de emergencia 911. Ambas medidas responden a reclamos de residentes y fueron ejes centrales de su campaña y solicitó plazos concretos para diagnósticos y propuestas de corrección.

La primera orden ejecutiva de este martes 13 de enero instó al director del Departamento de Obras Públicas, Kevin Linskey, a hacer una auditoría interna del sistema de agua de la ciudad. Calvo explicó que la decisión surge tras escuchar a “miles y miles de residentes” que denuncian facturas elevadas, inexactitudes en los medidores, disputas de cobro y deficiencias operativas que han erosionado la confianza en el servicio.

El mandato establece un informe inicial en 60 días para determinar el estado actual del sistema y, en un plazo de 120 días, la presentación de un menú de opciones para ejecutar soluciones.

Entre los puntos a evaluar figuran el funcionamiento de los medidores automáticos, las prácticas operativas, la comunicación con los usuarios, la demanda del condado contra Hialeah por 18 millones de dólares y el impacto de la planta de ósmosis inversa. El alcalde calificó la revisión como “exhaustiva, interna y rápida”.

Llamadas perdidas y plan para su remedio

En la segunda orden ejecutiva del día Calvo instruyó al director de Comunicaciones de Seguridad Pública, Jorge Llanes, a realizar una auditoría interna del centro 911. Calvo recordó que, desde su etapa como concejal, recibió numerosas quejas por llamadas perdidas y fallas operativas.

El documento exige un reporte preliminar en 30 días para conocer el funcionamiento actual del departamento y un plan de remediación en 60 días, con correcciones específicas para garantizar la eficiencia del servicio de emergencias.

Presidencia del Concejo y decisiones clave

Por su parte, la primera sesión del Concejo bajo la nueva administración se celebrará este martes a las 5:30 pm. Uno de los puntos centrales será la elección del presidente del órgano legislativo, cargo para el que suena con fuerza el nombre del concejal Carl Zogby, el más experimentado del cuerpo y con respaldo del alcalde. También se designaría al vicepresidente, posición que podría recaer en Mónica Pérez.

Un punto clave de la agenda legislativa quedó pospuesto hasta el 27 de enero. Es la votación para cubrir el escaño del Grupo II, vacante tras la renuncia de Jesús Tundidor, a la espera del resultado del juicio contra la exconcejal Angélica Pacheco, acusada de fraude al sistema de salud y suspendida en 2024 por el gobernador Ron DeSantis.

Tundidor renunció al presentarse infructuosamente en la campaña por la alcaldía en las pasadas elecciones de noviembre.

Si Pacheco resulta absuelta, regresaría al escaño obtenido en noviembre de 2023, lo que implicaría la salida del concejal interino William Marrero.

En ese escenario, Calvo visualiza la posibilidad de nombrar a Marrero para cubrir la vacante dejada por Tundidor y evitar una elección especial cuyo costo rondaría los 500,000 dólares.

Con estas primeras decisiones, el nuevo alcalde inaugura su gestión priorizando auditorías, plazos y rendición de cuentas en dos servicios críticos para los residentes de Hialeah.

