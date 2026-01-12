Sospechoso de tiroteo en una cafetería Hialeah es capturado tras intentar huir a Cuba

Captura de pantalla con los detalles del vuelo donde ocurrió el incidente.

MIAMI.- Un intento de fuga internacional terminó en una de las pista del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) este domingo. Un hombre señalado como responsable de un tiroteo ocurrido dentro de una cafetería en Hialeah ese mismo día fue detenido luego de que las autoridades lograran detener el vuelo en el que pretendía abandonar Estados Unidos rumbo a Cuba .

El arrestado fue identificado como Daniel Odiosuarez, de 36 años, quien ahora enfrenta un cargo de intento de asesinato en segundo grado, de acuerdo con los registros judiciales del condado Miami-Dade.

El ataque dentro del recinto

El violento episodio ocurrió la mañana del domingo en La Lunita Cafetería, un establecimiento ubicado en el área de 8th Court, en en el West de Hialeah. Según la investigación policial, una discusión entre dos hombres dentro del local escaló rápidamente hasta convertirse en un ataque armado.

Detectives determinaron que Odiosuarez habría sacado un arma de fuego, persiguió a la víctima dentro del negocio y abrió fuego en al menos tres ocasiones antes de huir del lugar en su vehículo.

Cuando los oficiales llegaron, encontraron al herido con múltiples impactos de bala en ambas piernas. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado en helicóptero al Jackson Memorial Hospital, donde permanece bajo atención médica.

El reporte médico indica que los disparos le provocaron fracturas en el fémur y la tibia, además de heridas en la pantorrilla y el muslo. Aunque su estado es delicado, las autoridades confirmaron que no corre peligro de muerte. Su identidad no ha sido divulgada.

En la escena del ataque, los investigadores recuperaron varios casquillos de bala, lo que confirmó la magnitud del intercambio de disparos dentro del restaurante.

El rastro que llevó al aeropuerto

Mientras el área era asegurada y se entrevistaba a testigos, entre ellos un guardia de seguridad que presenció el hecho de sangre; el equipo investigador logró identificar el vehículo utilizado por el presunto responsable para huir.

El automóvil fue localizado horas después en un garaje del MIA, lo que alertó a los funcionarios públicos de que el supuesto atacante podría intentar salir del país.

La pesquisa confirmó que Odiosuarez había comprado un pasaje en un vuelo con destino a La Habana, y ya se encontraba a bordo cuando se activó el operativo federal.

Con apoyo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el avión fue obligado a regresar a la terminal, donde agentes federales y oficiales de Hialeah subieron a la aeronave y ejecutaron la detención sin incidentes.

“Lo esposaron delante de todos”: testigo del vuelo relata el arresto

Dayron Carrete, un pasajero que viajaba en el mismo avión donde fue detenido el sujeto, relató en exclusiva a DIARIO LAS AMÉRICAS cómo se vivieron los momentos de tensión dentro de la aeronave:

“El avión ya estaba en la pista para salir cuando mandaron que íbamos a virar para atrás por un desperfecto técnico, que tenían que revisar, lo cual provocó inseguridad y pánico entre los presentes. De pronto cuando llegamos a la puerta y abrieron llamaron por el nombre para que el pasajero pasara al frente. Cuando llegó adelante, había policías y lo esposaron ahí mismo y lo bajaron sin equipajes. Yo podía ver por la ventanilla las patrullas y el despliegue policial, pero en ese momento no entendí bien lo que estaba pasando. Después mi mamá me mandó una captura de pantalla y ahí fue cuando vi que era el sospechoso del tiroteo, el muchacho que venía en el vuelo. Nosotros íbamos a salir a las 12:16 del mediodía y eso pasó como a las 12:30p.m. El incidente provocó retrasos y no volvimos a salir hasta las 1:35 p.m.”

Confesión y proceso judicial

Tras ser trasladado a la sede policial, Odiosuarez habría reconocido su participación en el incidente, según los documentos del caso.

Durante su comparecencia inicial ante la corte, un juez determinó que el acusado representa un riesgo de fuga y de peligro para la comunidad, por lo que ordenó su detención sin derecho a fianza.

Las autoridades reiteraron que el ataque fue un hecho aislado y que no existe una amenaza activa para la comunidad, mientras continúa el proceso judicial.