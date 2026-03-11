13.er festival anual 305 Day celebra la cultura, la música y la comunidad de Miami en Hialeah Park & Casino

MIAMI .- Miles de asistentes se reunieron el 7 de marzo en Hialeah Park & Casino para disfrutar del 13.er Festival Anual 305 Day®, una celebración cultural gratuita que destacó la música, el arte, el emprendimiento y la comunidad de Miami. Tras el éxito del evento de este año, los organizadores anunciaron que la 14.ª edición anual de 305 Day® se celebrará el 6 de marzo de 2027 en Hialeah Park & Casino.

Ahora en su 13.er año, el Festival 305 Day® se ha convertido en una de las celebraciones culturales comunitarias más reconocidas de Miami, reuniendo a artistas, emprendedores y residentes para celebrar la identidad y el espíritu del 305.

“305 Day® fue creado como una forma para que la comunidad celebre la cultura que define a Miami”, dijo Robert Fernández, productor del evento. “El evento continúa creciendo cada año gracias a los artistas, los negocios locales y los residentes que dan forma a la ciudad”.

El festival de este año presentó una variedad de activaciones diseñadas para reflejar las diversas tradiciones culturales y la energía creativa de Miami. Entre los momentos destacados estuvo el primer Red Bull Chancleta Run®, una competencia de obstáculos inspirada en Miami en la que los participantes recorrieron una serie de desafíos temáticos que incluyeron Club Line Shuffle, Cooler Carry, Crossing Over Flamingo Lake, The Flying Chancleta, Por La Window y Alligator Alley.

El evento también ofreció una experiencia de Domino Park, una fiesta comunitaria de Zumba, activaciones interactivas de marcas, vendedores locales y camiones de comida, además de cafecito gratis proporcionado por Café La Llave.

Uno de los principales momentos artísticos del festival fue la experiencia de arte de grafiti en vivo, curada en colaboración con el Museum of Graffiti en Wynwood, que destacó la cultura de arte urbano de Miami reconocida internacionalmente. A lo largo del día, los artistas crearon murales de gran formato en vivo, transformando el recinto del festival en un lienzo al aire libre que celebró a la comunidad de arte visual de la ciudad. Entre los artistas participantes estuvieron Tesoe, Abstrk, Logz, Nemek, Disem, Mars, Freaky, Vic Garcia, Hiero y Keds.

Los asistentes al festival también disfrutaron de presentaciones en vivo de artistas de Miami como Lenier, IAmChino y DJ Laz. Otros artistas que participaron incluyeron a Hip Hop Kidz, Mr. Mauricio, Leli Hernández y Álvaro La Figura. Sus presentaciones reflejaron la influencia global de Miami en la música y la mezcla única de culturas y estilos creativos de la ciudad.

El evento comunitario contó con el apoyo del alcalde Bryan Calvo, la Ciudad de Hialeah y Hialeah Park & Casino, que hicieron posible el festival para la comunidad. El alcalde Calvo asistió al festival y se dirigió a los asistentes desde el escenario, dando la bienvenida al encuentro comunitario y reconociendo el papel de eventos como 305 Day® en la celebración de la cultura de Miami y en reunir a los residentes.

El socio radial iHeartMedia y sus estaciones Y100 y 94.9 amplificaron la celebración en todo el sur de Florida, mientras que Lamar Advertising, socio oficial de medios Out of Home, presentó 305 Day® en vallas publicitarias en todo el sur de Florida.

A medida que el evento continúa creciendo, se exhorta a empresas, marcas y socios comunitarios interesados en participar en futuras celebraciones a colaborar con el equipo oficial del Festival 305 Day.

El Festival 305 Day® es producido por el empresario de Miami y veterano de la industria musical Robert Fernández, CEO de Mr. 305 Inc., quien ha dedicado más de dos décadas a la industria de la música y el entretenimiento desarrollando artistas y produciendo eventos culturales vinculados al movimiento musical global de Miami.

305 Day® es una marca registrada, y se invita a las empresas interesadas en organizar promociones o activaciones relacionadas con la celebración a asociarse con la organización oficial.

Acerca de 305 Day®

305 DAY® es un festival cultural anual gratuito de Miami que celebra la música, el emprendimiento y el empoderamiento comunitario. Ahora en su año número 13, el evento reúne artistas, negocios locales y organizaciones comunitarias para celebrar la identidad y el espíritu del 305.