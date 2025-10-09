Homestead estrena servicios de pasaporte y anuncia gran celebración por el Día de los Veteranos

MIAMI– Desde el 1 de octubre de 2025, los residentes de Homestead , Florida, pueden tramitar sus pasaportes sin necesidad de desplazarse fuera de la ciudad, gracias a la reciente designación del Ayuntamiento como Centro de Aceptación de Pasaportes del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Por primera vez en su historia, la Ciudad de Homestead, 40 millas al sur de Miami, ofrece servicios oficiales de solicitud de pasaporte a través de la Oficina del Secretario Municipal, ubicada en el Ayuntamiento (100 Civic Court, Homestead, FL 33030). Los servicios están disponibles de lunes a viernes, entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., exclusivamente con cita previa.

El administrador municipal, Zerry Ihekwaba, destacó que esta medida busca acercar los servicios esenciales a los residentes:

“Nuestro objetivo es hacer que los servicios esenciales sean más accesibles para nuestros residentes. Al ofrecer servicios de pasaporte aquí mismo en Homestead, le ahorramos tiempo y esfuerzo a nuestra comunidad”, expresó Ihekwaba.

Las citas pueden programarse en línea a través del portal homesteadfl.gov/passport, donde también se encuentra información sobre tarifas, requisitos y documentación necesaria. Los interesados pueden comunicarse directamente con la Secretaría Municipal al (305) 224-4442.

Celebración por el Día de los Veteranos en Homestead

Además, la Ciudad de Homestead anunció la celebración del Día de los Veteranos 2025, que tendrá lugar el domingo 9 de noviembre, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., en el Parque Losner (104 N Krome Ave, Homestead, FL 33030).

El evento, gratuito y abierto a toda la comunidad, contará con la presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Sur de Florida, que interpretará piezas dedicadas a honrar el servicio y sacrificio de los veteranos estadounidenses.

Uno de los momentos más esperados será el espectáculo de drones a cargo de Luna Lite Drone Show Technologies, que iluminará el cielo nocturno con un homenaje visual patriótico. La velada también incluirá una amplia oferta gastronómica con restaurantes locales, un paseo con luminarias y otras presentaciones especiales.

La ciudad invita a los residentes a confirmar su asistencia en www.homesteadfl.gov/events.

“Esta será una oportunidad única para reunirnos como comunidad y rendir tributo a quienes han servido con valentía y dedicación”, destacó el comunicado oficial del municipio.

Con estos nuevos servicios y celebraciones, Homestead reafirma su compromiso con la accesibilidad, la comunidad y el reconocimiento a los valores patrióticos que definen su identidad.

