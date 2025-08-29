viernes 29  de  agosto 2025
Martha Hernández: resiliencia, servicio comunitario y orgullo cultural

La diseñadora floral y emprendedora Martha Hernández ha convertido cada reto en una oportunidad para crecer y aportar a su comunidad

La diseñadora floral y emprendedora Martha Hernández.

Cortesía/ Martha Hernández
Por Heidy Hidalgo Gato

MIAMI.– La diseñadora floral y emprendedora Martha Hernández ha convertido cada reto en una oportunidad para crecer y aportar a su comunidad. Fundadora de la organización sin fines de lucro Amor y Fuerza, CEO de Extreme Wood Works y creadora de MH The Birch Blossom, Hernández es ejemplo de resiliencia, disciplina y liderazgo femenino en una industria tradicionalmente dominada por hombres.

Su historia refleja el esfuerzo de una mujer que, además de abrirse camino en el mundo de los negocios, ha dedicado gran parte de su vida a brindar apoyo a familias en Miami y en Centroamérica, demostrando que el emprendimiento puede ir de la mano con el servicio comunitario.

Ahora, la empresaria hondureña impulsa un nuevo proyecto que busca reunir a sus compatriotas residentes en Miami. Su visión es clara: crear una comunidad de hermandad, apoyo mutuo y orgullo cultural, donde se compartan raíces, se fortalezcan vínculos y se tracen caminos para beneficiar a las futuras generaciones.

“Quiero que este espacio sea un punto de encuentro para los hondureños en Miami, donde nos sintamos acompañados y orgullosos de lo que somos, mientras construimos juntos un legado de unidad y colaboración”, afirma Hernández.

Con su ejemplo, Martha Hernández inspira a otras mujeres a perseguir sus sueños y recuerda la importancia de nunca perder de vista el compromiso con los demás.

