martes 30  de  septiembre 2025
TEMPORADA CICLÓNICA

Huracán Imelda se aleja de Bahamas y Florida

La alerta de tormenta tropical en partes de la costa este de Florida y Bahamas es suspendida

Informe martes 30 de septiembre de 2025.

NOOA / DLA
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informa que la tormenta tropical Imelda es ahora huracán, con vientos sostenidos de 80 millas por hora, pero se aleja de Bahamas y Florida a medida que se acerca a Bermudas.

Por otra parte, el huracán Humberto, que cuenta ahora con vientos sostenidos de 100 millas por hora, continúa su curso al norte de Bermudas sin haber afectado a la isla que se encuentra en medio del Atlántico norte, lejos de la costa de Estados Unidos.

El primer ciclón del año, la tormenta tropical Andrea, se formó el 23 de junio, lo que marca el inicio más tardío de una temporada ciclónica en el Atlántico desde 2014.

Poco después, se formó la tormenta tropical Barry, que tocó tierra rápidamente en Veracruz, México.

En julio, la tormenta tropical Chantal impactó la costa este de Estados Unidos y en agosto, el huracán Erin alcanzó la categoría 5, con vientos de hasta 160 mph (260 km/h), pero afortunadamente no tocó tierra alguna.

Más tarde, con el comenzó de la etapa pico en agosto, la tormenta tropical Fernand se formó al norte del Caribe, lejos de las costas de Estados Unidos y Bahamas, y tomó rumbo norte sin afectar tierra alguna.

A mediados de septiembre, la actividad ciclónica volvió a dar señales de vida con la formación de Gabrielle en el Atlántico central, pasando al este de Bermudas como un huracán mayor antes de afectar las Azores.

Más tarde llegó el huracán Humberto con su categoría mayor, pero sin afectar tierra, y la tormenta tropical Imelda que transita por una ruta parecida al anterior.

