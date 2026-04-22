Operativo SWAT en Miami Beach termina con dos detenidos tras denuncia de traslado forzado

MIAMI BEACH. - Una intervención de unidades tácticas de la policía concluyó con la detención de dos hombres en un edificio residencial de Miami Beach, luego de un incidente que comenzó con la denuncia de un conductor de transporte por aplicación.

De acuerdo con el reporte preliminar, el chofer informó a las autoridades que recogió a dos pasajeros fuera del área y que, durante el trayecto, fue intimidado con un arma de fuego para obligarlo a conducir hasta un inmueble ubicado en la zona de Ocean Drive.

INMIGRACIÓN | EXCLUSIVA Detenido tras salir de corte en Miami: el caso de un joven cubano que enfrenta la deportación a un país que no conoce

La situación generó una respuesta inmediata de los agentes, quienes se desplazaron hasta el edificio SoBe Ocean Drive Suites, situado en las inmediaciones de la calle 14, frente al hotel Betsy, poco después de las 9:00 p.m.

Una vez en el lugar, los oficiales lograron ubicar a los involucrados. Uno de ellos fue detenido sin mayores complicaciones, mientras que el segundo se refugió en una de las unidades del edificio, lo que obligó a activar el protocolo táctico.

El individuo permaneció atrincherado durante varias horas hasta que finalmente fue puesto bajo custodia en horas de la madrugada del miércoles, sin que se reportaran enfrentamientos ni personas lesionadas.

Hasta el cierre de esta publicación, las identidades de los arrestados no han sido divulgadas y tampoco se han precisado los cargos que podrían enfrentar.

La policía confirmó que el caso continúa bajo investigación.