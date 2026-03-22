Florida cierra sesión legislativa sin presupuesto y en parálisis

MIAMI. – El Congreso de Florida culminó el viernes 13 su ciclo de sesiones ordinarias de 60 días sin alcanzar un consenso sobre el presupuesto anual, un hecho que sume al Capitolio en una parálisis financiera sin precedentes recientes.

La parálisis legislativa estalló por una diferencia fiscal de 1.400 millones de dólares entre la Cámara y el Senado, una brecha financiera que forzó un aplazamiento sine die —sin fecha de retorno definida—, y la cancelación del tradicional protocolo de clausura.

Los desacuerdos entre el presidente de la Cámara, Daniel Perez, y el líder del Senado, Ben Albritton, traslada ahora la responsabilidad de la gobernanza a una serie de sesiones especiales programadas para los meses de abril y mayo.

Productividad legislativa

La sesión de 2026 pasará a la historia no por sus logros, sino por la notable incapacidad de los legisladores para procesar el volumen habitual de propuestas.

De los casi 2.000 proyectos de ley y resoluciones que los miembros de ambas cámaras introdujeron en enero, solo 235 lograron el aval necesario para llegar al escritorio del gobernador Ron DeSantis.

Esta cifra evidencia que el porcentaje de propuestas que no superaron el trámite legislativo, es el más alto de las últimas décadas en el estado.

El congresista Tom Fabricio, representante republicano por el noroeste de Miami-Dade, ofreció una perspectiva sobre este fenómeno.

Tras el cierre de la jornada, Fabricio reconoció que este año se registró una disminución tanto en la introducción de nuevas propuestas como en la cantidad de medidas que completaron el proceso legislativo.

Según el legislador, diversos factores explican por qué esta sesión resultó menos productiva que las anteriores, y apuntó a una tendencia de cautela dentro de los comités del Senado.

"El número de iniciativas que lograron su aprobación final también ha sido inferior a lo que ocurre normalmente en la Legislatura", afirmó Fabricio.

El congresista sugirió que esta dinámica responde a un cambio en el ritmo parlamentario y a una selección más estricta de las prioridades de cada cámara.

¿Parálisis o estrategia?

Sin embargo, no todos los observadores políticos coinciden con la interpretación técnica del congresista Fabricio.

Julián Reyes, catedrático de Ciencias Políticas en el condado Orange, sostuvo que la baja productividad no es un accidente estadístico, sino una consecuencia directa de lo que llama “una fractura ideológica” en el seno del Partido Republicano.

"La explicación sobre una 'tendencia general' de baja actividad es una simplificación que oculta una ‘guerra civil’ interna", aseveró el especialista.

A lo que agregó: "Lo que vimos en 2026 fue el colapso del consenso bajo el peso de las ambiciones personales y geográficas. El Senado se convirtió en un muro de contención frente a la Cámara, y la Cámara, a su vez, bloqueó los proyectos de infraestructura rural del Senado”.

A su juicio, “el bajo número de leyes aprobadas es el síntoma de un sistema que solo funciona cuando existe un enemigo externo unificador, el cual hoy brilla por su ausencia ante la irrelevancia numérica de la oposición demócrata".

Calcomanías en ‘chapas’

Un ejemplo emblemático del estancamiento en el Capitolio fue el destino del proyecto de ley HB 841, cuya meta era suprimir el uso de la calcomanía amarilla física en las matrículas vehiculares.

La propuesta, de la autoría del congresista Fabricio, pretendía “ahorrar millones de dólares a los contribuyentes” mediante la transición hacia un sistema de verificación puramente electrónico.

A pesar de que la Cámara de Representantes aprobó la medida con un sólido apoyo bipartidista de 93 votos a favor, el proyecto expiró en el Senado por falta de acción en los comités.

Los argumentos a favor de la ley parecían contundentes: las patrullas de policía ya cuentan con lectores automáticos que verifican el registro en tiempo real, lo que hace innecesaria la etiqueta física.

Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade, estimó que solo en este condado la eliminación de las calcomanías generaría un ahorro de 2.5 millones de dólares anuales en gastos de impresión y correos.

Fabricio, visiblemente frustrado por este resultado, calificó la etiqueta como un costo adicional e innecesario para los ciudadanos.

"El Senado se negó a aprobar la pieza en esta ocasión, a pesar del respaldo del gobernador y del clamor popular por la modernización", señaló el legislador, quien prometió reintroducir la iniciativa como prioridad si obtiene la reelección en los comicios de noviembre.

Avance del control estatal

Pese al estancamiento general, un puñado de leyes de alto impacto logró sortear el laberinto bicameral. Estas medidas refuerzan la tendencia hacia la centralización del poder en Tallahassee y la erosión de la autonomía local.

La ley SB 1334 transformó los mecanismos de integridad electoral en el estado. Bajo esta nueva normativa, Florida exige ahora una verificación estricta de la ciudadanía estadounidense para el registro de votantes.

El sistema impone la carga administrativa sobre el ciudadano, quien debe presentar pruebas físicas incontrovertibles —como pasaportes o certificados de nacimiento— ante las autoridades locales si el sistema automatizado detecta alguna discrepancia.

Además, la ley prohíbe el uso de identificaciones de estudiantes universitarios y de centros de retiro en las urnas, una medida que críticos y organizaciones de derechos civiles califican como un obstáculo para los votantes más jóvenes y los ancianos.

En la misma línea de control centralizado, la Legislatura promulgó la ley SB 1134, que prohíbe de forma punitiva a los gobiernos locales el financiamiento o promoción de programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI).

Esta norma establece que cualquier funcionario local que viole esta prohibición enfrentará la destitución inmediata por orden ejecutiva. Los defensores del "Home Rule" (autonomía local) advirtieron que esta norma crearía un efecto paralizante en la administración pública y pondría en riesgo eventos culturales y turísticos en ciudades metropolitanas como Miami y Orlando.

Por otro lado, la aprobación del SB 484 estableció un marco regulatorio para los centros de datos de inteligencia artificial. Si bien la ley busca proteger a los consumidores de aumentos en las tarifas eléctricas debido al alto consumo de estas instalaciones, el texto final incluyó exenciones de transparencia.

Fallida agenda de DeSantis

El periodo de 2026 también marcó un punto de inflexión para la influencia del gobernador Ron DeSantis. Varias de sus prioridades más publicitadas fracasaron debido al escepticismo de su propio partido.

Su propuesta de una "Declaración de Derechos de la IA", que pretendía imponer regulaciones estrictas a la industria tecnológica, fue ignorada por la Cámara de Representantes por temor a ahuyentar la inversión de capital.

De igual forma, la iniciativa de "Libertad Médica", diseñada para ampliar las exenciones a los mandatos de vacunas en escuelas públicas, no encontró el apoyo necesario en el Senado.

El propio gobernador admitió que convencer a los senadores republicanos de adoptar posturas escépticas sobre la vacunación resultó una tarea política casi imposible.

Sesiones especiales

Con el reloj en contra, los legisladores deberán regresar a Tallahassee en abril para resolver el impasse fiscal. La tarea es enorme: reconciliar dos visiones opuestas sobre el gasto público antes de la fecha límite del 1 de julio para evitar un cierre parcial del gobierno estatal.

Además de la crisis presupuestaria, el gobernador DeSantis convocó a una sesión especial para definir la redistribución de los distritos congresuales entre el 20 y el 24 de abril.

Esta maniobra táctica busca rediseñar los mapas electorales tras un fallo de la Corte Suprema federal sobre el uso de criterios raciales en los distritos.

Entretanto, persiste la amenaza de la resolución HJR 203, la cual propone la abolición total del impuesto a la propiedad residencial no escolar. De aprobarse en una sesión especial, esta medida crearía un déficit de 18.300 millones de dólares en los presupuestos municipales.

Las asociaciones de condados aseguraron que tal agujero fiscal obligaría a recortar servicios esenciales como bibliotecas, mantenimiento de carreteras y gestión de aguas residuales, dado que la ley prohíbe reducir los presupuestos de policía y bomberos.

De cualquier manera, el horizonte político de esta primavera anticipa una confrontación de poderes con efectos directos en el bolsillo del contribuyente.

La viabilidad de los servicios básicos y el equilibrio del poder regional dependen ahora de los acuerdos que emanen de las próximas sesiones extraordinarias.