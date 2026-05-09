sábado 9  de  mayo 2026
UFC

Balart y Pérez buscan alzar la bandera cubana en BKFC Miami

El "Gladiador" tendrá un duro choque contra Alexander Gutiérrez, mientras que el "Caballo" intentará regresar al camino de la victoria en un duelo contra Lamont Stafford

Gustavo Balart, peleador profesional de artes marciales mixtas

Gustavo Balart, peleador profesional de artes marciales mixtas

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Por Andrés Espinoza Anchieta

El boxeo tradicional ha sido una de las disciplinas que más éxito deportivo le ha brindado a Cuba a lo largo de la historia. Pero ahora, los gladiadores que suben al ring sin guantes intentan marcar un antes y un después en una variación mucho más violenta de la competición.

Bare Knuckle Fighting Championship se vestirá de gala el próximo jueves 4 de junio en el Hard Rock Hotel & Casino de la ciudad de Miami para celebrar una nueva edición de una promotora que está tomando más y más impulso con el pasar de los años.

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El suspenso aumenta en el campeonato mundial

En esta ocasión, la cartelera estará estelarizada por un duelo entre Bryce Henry y Julian Lane en la división de peso welter; sin embargo, es posible que para el gran número de aficionados latinos en la "Ciudad del Sol" la atención se centre en dos combates que tendrán lugar mucho antes.

Primero, Julio Pérez Rodríguez buscará regresar al camino de la victoria en un difícil choque contra Lamont Stafford en la categoría de peso crucero.

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Julio Pérez, pwñeador de artes marciales mixtas

Julio Pérez, pwñeador de artes marciales mixtas

Después de ganar sus primeros tres enfrentamientos en BKFC, todos por la vía de la finalización, el "Caballo Cubano" ha sido noqueado en sus últimos dos combates. Ahora, el antillano llega con la misión de volver a alzar su brazo en señal de victoria, algo que no consigue desde marzo de 2025.

"Me estoy preparando de la mejor manera para enorgullecer a mi gente", señaló Pérez en una charla con Diario Las Américas. "Siento mucha confianza rumbo a esta pelea y estoy seguro de que las cosas saldrán como quiero", añadió.

Por su parte, un poco más arriba en la cartelera estará su compatriota Gustavo Balart, quien se verá las caras con Alexander Gutiérrez en la división de peso mosca. El "Gladiador" hará su estreno en la compañía luego de una sólida carrera como representante olímpico de Cuba en lucha y como peleador de artes marciales mixtas.

"Siento que las artes marciales mixtas pueden ser mucho más complejas por la cantidad de herramientas que se requieren", indicó Balart sobre qué lo motivó a aventurarse en esta modalidad de boxeo sin guantes. "Estoy aquí para alcanzar la cima y ser campeón. Sé que tengo la capacidad y voy a demostrar nuevamente de lo que estoy hecho".

Al final, los dos atletas tienen como aliciente especial el lugar en el que se realizará el evento. Miami sirve de hogar para ambos peleadores, así como también para miles y miles de cubanos, algunos de los cuales dirán presente en la velada.

"Estoy muy emocionado de poder pelear en Miami otra vez", indicó Balart, quien en su más reciente enfrentamiento, en la promoción de MMA One Championship, cayó derrotado en una pelea titular. "Sé que nuestra gente estará allí para nosotros y les vamos a brindar un espectáculo como ningún otro".

Es una emoción que comparte Pérez, quien debutó en BKFC en marzo de 2024, en una pelea que duró apenas 30 segundos, 17 más que el tiempo que le tomó noquear a su segundo rival en septiembre de ese mismo año.

"Todos los que vayan pueden estar seguros de que vamos a dar lo mejor de nosotros y cuando termine la noche, estaremos levantando los brazos y nuestra bandera", cerró Pérez.

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