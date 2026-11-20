MIAMI.— La Comisión de Miami pidió al gobernador y a la Legislatura de Florida derogar la SB 1134, la ley estatal que restringe las iniciativas locales de diversidad, equidad e inclusión (DEI), mediante una resolución presentada por el comisionado Damián Pardo, que califica la norma como una intromisión del Estado en asuntos de competencia local.

La resolución abre una disputa institucional entre el Ayuntamiento de Miami y Tallahassee, pero no suspende ni anula la ley. La SB 1134 entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y limita que los gobiernos locales financien, promuevan o adopten medidas oficiales relacionadas con DEI, sigla de diversidad, equidad e inclusión, políticas que buscan ampliar la participación y las oportunidades de distintos grupos.

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Una ordenanza pendiente

En la misma sesión, la Comisión aplazó hasta el 10 de diciembre una ordenanza para modificar los programas municipales de igualdad de oportunidades, derogar la política de acción afirmativa y reducir las funciones de la junta asesora LGBTQ.

La comisionada Christine King impulsó el aplazamiento, aprobado por unanimidad, para que Miami conozca cómo otras ciudades aplicarán la ley estatal.

El abogado municipal George Wysong advirtió que la Ciudad debe resolver cómo cumplir antes del 1 de enero. Según explicó, el gobierno local podría afrontar consecuencias si mantiene disposiciones que entren en conflicto con la nueva norma.

La propuesta trasladaría a Recursos Humanos los procedimientos para atender denuncias laborales de discriminación y represalias, y mantendría la junta LGBTQ con apoyo administrativo básico, pero le retiraría varias de sus funciones actuales.

El aplazamiento deja un calendario estrecho. Como solo queda una reunión ordinaria de la Comisión este año, la ordenanza tendría que tramitarse como medida de emergencia en diciembre para combinar las lecturas requeridas.

Higgins evalúa una posible demanda

En una entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, Pardo sostuvo que la Ciudad no debía apresurarse a aplicar la ley mientras se examinan posibles impugnaciones y se aclara su alcance.

Como ejemplo de las consecuencias que dijo temer, el legislador municipal mencionó que podrían reducirse las gestiones de empleados municipales que visitan barrios como La Pequeña Habana y La Pequeña Haití para informar a los residentes sobre empleos y servicios públicos.

Esa es la preocupación planteada por el comisionado. Sin embargo, el efecto concreto de la SB 1134 sobre esas actividades aún depende de cómo se interprete y aplique la ley.

Por su parte, la alcaldesa Eileen Higgins, quien no vota en la Comisión, también criticó la norma y anunció que conversará con otros alcaldes para examinar sus efectos y considerar si los municipios tienen fundamentos para demandar al estado.

La Comisión aprobó además resoluciones para pedir al gobernador que reconozca el Mes de la Historia Afroamericana, el Mes de la Historia de la Mujer y el Mes de la Herencia Hispana.

Estas acciones expresan la posición política del Ayuntamiento, pero no modifican las obligaciones estatales ni equivalen a una demanda judicial. Hasta ahora, Miami no ha anunciado que haya presentado una querella contra Florida.