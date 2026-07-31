viernes 31  de  julio 2026
MEJORAR LA EFICIENCIA

Hialeah estrena novedoso sistema 911 con mensajes, video y ubicación en vivo

Hialeah refuerza la capacidad operativa de su centro de emergencias con una plataforma diseñada para agilizar la atención y mejorar la respuesta ante incidentes, una de las prioridades del alcalde Bryan Calvo

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, junto al mayor Jorge Llanes, jefe del centro de emergencia de la ciudad.&nbsp;

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, junto al mayor Jorge Llanes, jefe del centro de emergencia de la ciudad. 

HIALEAH
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- La Ciudad de Hialeah inauguró un nuevo sistema tecnológico para atender las llamadas al 911 que permite comunicarse mediante mensajes de texto, transmitir imágenes desde la cámara del teléfono y localizar en vivo a la persona que solicita ayuda durante una emergencia.

Según el alcalde Bryan Calvo, Hialeah es la primera ciudad de Miami-Dade en implementar esta plataforma, diseñada para mejorar la información que reciben los operadores y facilitar el envío de policías, bomberos o rescatistas al lugar preciso donde ocurre un incidente.

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“Hoy es un día muy especial en el centro de comunicaciones del 911 porque somos la primera ciudad en todo el condado de Miami-Dade en tener este nuevo sistema de inteligencia artificial para las llamadas de 911”, afirmó Calvo durante la presentación.

¿Cómo funciona el nuevo sistema 911 de Hialeah?

El alcalde explicó que la modernización incorpora tres herramientas principales que amplían las formas de comunicación entre los residentes y el centro de emergencias.

Mensajes de texto durante una emergencia

Cuando una persona llama al 911, puede recibir un mensaje de texto del centro de comunicaciones para mantener contacto directo con los operadores.

Esta alternativa resulta especialmente útil cuando el residente no puede hablar por teléfono debido a la naturaleza de la emergencia, por razones de seguridad o por las condiciones existentes en el lugar.

“Si está en una situación donde no puede utilizar la llamada por cualquier razón, puede mandarnos un mensaje al 911 y podemos tener esa misma interacción con los residentes”, explicó Calvo.

Acceso autorizado a la cámara del teléfono

La segunda mejora permite que el usuario autorice el acceso a la cámara de su teléfono mediante el enlace enviado por mensaje de texto.

De esa manera, los operadores del centro de emergencias pueden observar en tiempo real lo que sucede en el lugar y evaluar mejor qué recursos deben movilizar.

Calvo indicó que las imágenes podrían ayudar a determinar si se necesitan unidades policiales, bomberos, paramédicos u otro tipo de asistencia.

El sistema no abre automáticamente la cámara. El residente debe conceder permiso para iniciar la transmisión de video.

Geolocalización en vivo de la persona que llama

La tercera herramienta permite obtener una ubicación más precisa y seguir en vivo la localización del teléfono durante la emergencia.

Esta función busca evitar demoras cuando la persona desconoce la dirección exacta, se encuentra en movimiento o no puede explicar con claridad dónde está.

“Tenemos ahora la habilidad de detectar el teléfono de una forma que nunca habíamos tenido antes para llevar esos recursos exactamente donde usted está localizado”, señaló el alcalde.

Calvo destacó que la precisión resulta fundamental en situaciones en las que cada segundo puede influir en la respuesta y en la seguridad de las personas involucradas.

“Cuando los segundos son importantes, esta tecnología va a revolucionar la manera en que servimos a esta comunidad”, sostuvo.

Modernización del centro de emergencias de Hialeah

La actualización del sistema 911 ha sido una de las prioridades de Calvo desde su etapa como concejal.

Tras asumir la alcaldía en enero de 2026, el funcionamiento del centro de comunicaciones estuvo incluido entre las primeras áreas sometidas a revisión mediante las órdenes ejecutivas iniciales de su administración.

El objetivo era identificar cambios que permitieran aumentar la efectividad del servicio, modernizar las operaciones y facilitar el trabajo de los operadores encargados de recibir y procesar las emergencias.

La administración también había anunciado que buscaría fondos estatales y federales para incorporar un sistema de despacho asistido por computadora, conocido como CAD, con herramientas de inteligencia artificial.

Este tipo de software permite organizar la información de las llamadas, asignar recursos y apoyar a los operadores durante la coordinación de la respuesta.

Respuesta más rápida y precisa para los residentes

La nueva plataforma busca ofrecer a los operadores del 911 una visión más completa de cada incidente antes de que las unidades lleguen al lugar.

Los mensajes permiten mantener la comunicación cuando hablar no es posible; el video ayuda a observar la situación directamente; y la ubicación en vivo facilita el envío de los equipos a un punto más preciso.

Aunque las herramientas amplían las capacidades del centro de emergencias, los residentes deben continuar llamando al 911 únicamente cuando exista una situación que requiera asistencia inmediata de la Policía, los bomberos o los servicios médicos.

[email protected]

FUENTE: HIALEAH

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