Publix retira todos los lotes de frutas congeladas GreenWise por posible E. coli

Fachada de un Publix en Miami-Dade y empaque del producto retirado de las tiendas de esa cadena.

MIAMI. - Publix amplió el retiro de frutas congeladas de la marca GreenWise ante la posibilidad de que estén contaminadas con E. coli, una bacteria capaz de provocar cuadros gastrointestinales graves. La medida incluye todos los lotes de arándanos orgánicos enteros y mezclas de frutos del bosque vendidos por la cadena.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) publicó la ampliación el jueves, después de que Publix anunciara la decisión un día antes. Los productos fueron distribuidos en Florida, Alabama, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia.

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Aunque las bolsas ya no se encuentran disponibles en las tiendas, la advertencia está dirigida especialmente a consumidores que podrían conservarlas en sus congeladores. Publix informó que suspendió internamente la venta de esos artículos desde finales de junio.

Cuatro presentaciones afectadas

El retiro comprende los arándanos orgánicos enteros GreenWise en bolsas de 10 onzas, con código UPC 41415-06453, y de 48 onzas, identificadas con el UPC 41415-12053.

También abarca las mezclas orgánicas de frutos del bosque enteros en presentaciones de 10 onzas, con UPC 41415-06753, y de 48 onzas, con UPC 41415-12153. La decisión se aplica a todos los lotes, sin importar la fecha de consumo preferente impresa en el empaque.

La medida amplía el retiro anunciado el 3 de julio por la empresa chilena Frutas y Hortalizas del Sur S.A. Esa advertencia estaba limitada a bolsas de arándanos GreenWise de 10 onzas pertenecientes al lote 60401.

Brote deja cuatro hospitalizados

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigan un brote multiestatal de infecciones por E. coli O145 asociado con los arándanos congelados.

Hasta la actualización oficial, 12 personas de dos estados habían sido identificadas con la misma cepa. Los pacientes comenzaron a presentar síntomas entre el 11 de mayo y el 5 de junio. Cuatro fueron hospitalizados y no se habían reportado muertes.

De las nueve personas entrevistadas, siete afirmaron haber consumido arándanos congelados. Los análisis genéticos mostraron además que las bacterias encontradas en los pacientes estaban estrechamente relacionadas, lo que sugiere una fuente alimentaria común.

Revisar los congeladores y medidas

Las autoridades pidieron no comer, servir ni vender ninguno de los productos incluidos. Las bolsas deben desecharse o devolverse a cualquier establecimiento Publix para obtener un reembolso completo.

También se recomienda lavar con agua caliente y jabón los recipientes, utensilios y superficies que hayan estado en contacto con las frutas.

La infección puede causar fuertes cólicos abdominales, diarrea —en ocasiones con sangre— y vómitos. Los síntomas suelen aparecer entre tres y cuatro días después del consumo.

La mayoría de las personas se recupera en una semana, pero niños pequeños, adultos mayores y pacientes con defensas debilitadas pueden desarrollar una complicación renal conocida como síndrome urémico hemolítico.

Quienes presenten diarrea persistente, fiebre superior a 102 grados Fahrenheit, sangre en las heces, vómitos frecuentes o señales de deshidratación deben comunicarse con un profesional de la salud.