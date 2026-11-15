Jeanine Áñez reclama una justicia independiente tras un año en libertad

Doce meses después de salir de prisión, Áñez llegó a Miami para participar en el Grupo IDEA y continuar defendiendo la democracia en el hemisferio.

MIAMI.- Un año después de salir de prisión, la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez todavía enfrenta dificultades para retomar la normalidad. Su participación en el encuentro del Grupo IDEA en Miami forma parte de una reconstrucción personal con obstáculos y asuntos pendientes, según su testimonio a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Es como volver a la libertad, volver a vivir”, relató. Compartir con numerosas personas, después del aislamiento y el estrés del encierro, ha requerido una adaptación.

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Áñez salió de la cárcel el 6 de noviembre de 2025, después de cuatro años y ocho meses de reclusión, tras la anulación de la condena de diez años que se le había impuesto en el denominado caso “Golpe de Estado II”.

Entre los asuntos pendientes mencionó los trámites para desbloquear cuentas bancarias y levantar restricciones como el arraigo. Retoma sus actividades con una vivencia que, pese al sufrimiento, la ha hecho más reflexiva y la ha ayudado a crecer.

Su principal demanda es una justicia que actúe con independencia del gobierno de turno.

“Las instituciones democráticas están para proteger a los ciudadanos, no para someterlos al poder político”, recalcó.

A su juicio, parte de los administradores de justicia en Bolivia sigue actuando como si debiera recibir instrucciones del Ejecutivo, incluso después de un cambio de gobierno. De ahí su llamado a transformar esa cultura y el funcionamiento del sistema judicial.

La exmandataria cuestionó el uso de procesos para perseguir a adversarios del gobierno. Su propio caso, según su denuncia, demuestra cómo pueden fabricarse acusaciones y dejar a los ciudadanos en una situación de indefensión.

El apoyo de los gobiernos democráticos a los presos políticos pasa, a su entender, por el fortalecimiento institucional. La confianza en la justicia requiere tanto capacidad para sancionar a quienes cometen faltas como garantías para resolver los casos de quienes son acusados sin haberlas cometido.

“Tenemos que tener fortaleza en nuestras instituciones”, señaló. Para ella, el liderazgo personal no basta.

Áñez vinculó lo ocurrido en su país con los procesos políticos de Cuba y Venezuela. En su lectura, los gobiernos identificados con el socialismo del siglo XXI siguen un mismo patrón: utilizan la legitimidad electoral para concentrar después el control del Estado.

Ganar en las urnas constituye, desde esa perspectiva, una forma legítima de acceder al gobierno, pero no garantiza una democracia si se debilitan los contrapesos.

Doce meses después de salir de prisión, Áñez llegó a Miami para participar en el Grupo IDEA y continuar defendiendo la democracia en el hemisferio. IVÁN PEDRAZA - DLA

El balance de sus doce meses al frente del Ejecutivo comprende la pacificación, la respuesta a la pandemia y la celebración de elecciones que, según su valoración, permitieron reencauzar la democracia.

“Estábamos al borde de una guerra civil”, fue su descripción del conflicto político que afrontó. Su llegada a la Presidencia, remarcó, se produjo mediante sucesión constitucional.

La emergencia sanitaria, recordó, redujo el margen para desarrollar un programa de gestión más amplio. “Gestión cero casi, porque estábamos en cuarentena”, reconoció.

Sobre un eventual regreso a la competencia electoral, prefirió no comprometer una respuesta definitiva. Todavía se le reprocha haber anunciado que no sería candidata presidencial y haber cambiado después de opinión.

“A las mujeres nos cobran el doble y nos reconocen menos de la mitad”, lamentó. Otros aspirantes varones, según su comparación, modificaron decisiones similares sin recibir el mismo trato.

Actualmente se siente satisfecha con sus actividades y con el trabajo que realiza fuera de Bolivia. Su futuro electoral, añadió, dependerá de las circunstancias y del escenario político.

“Yo no me atrevo a decir si sí o si no”, concluyó.