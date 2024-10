Jorge Pérez, Premio FACE al Emprendimiento 2024

MIAMI .- El reconocido filántropo Jorge Pérez recibirá el 20 de noviembre un importante premio por su extensa carrera, en el 23° Almuerzo Anual de Premios a la Excelencia, un evento organizado por FACE (Facts About Cuban Exiles), en el restaurante Rusty Pelican de Key Biscayne, a partir de las 11 a.m.

Los Premios FACE 2024 celebrarán a individuos que, con su visión, esfuerzo y espíritu innovador, han marcado la diferencia en diversas industrias, reflejando el impacto positivo que han tenido en nuestra comunidad.

Fundada en 1982, FACE se ha convertido en una de las organizaciones cubanoamericanas más respetadas de Miami, trabajando para garantizar una representación precisa de las contribuciones de la comunidad cubanoamericana a la sociedad estadounidense. Los miembros de su junta representan una muestra representativa de profesionales y empresarios de diversas industrias.

"Estamos orgullosos de honrar a estas extraordinarias personas cuyos logros manifiestan los más altos estándares de excelencia y que han retribuido generosamente a nuestra comunidad", dijo Mario Murgado, Sr., presidente de FACE.

"Sus historias encarnan el espíritu de perseverancia, liderazgo y éxito que define la experiencia cubanoamericana”, acotó.

Jorge Pérez, la constancia en el emprendimiento

Como presidente y director ejecutivo de The Related Group, Jorge M. Pérez ha liderado la compleja evolución urbana del sur de la Florida durante más de 40 años. Su compromiso con la "construcción de mejores ciudades" y su capacidad para identificar las tendencias de los mercados emergentes lo convierten en uno de los nombres más confiables e influyentes en el sector inmobiliario.

El compromiso de Jorge con la promoción de comunidades inclusivas y justas lo llevó a establecer fundaciones familiares y corporativas que apoyan a organizaciones sin fines de lucro enfocadas en las artes y la cultura, y el desarrollo social y económico.

Su legado filantrópico de larga duración es evidente en todo el sur de la Florida, sobre todo con el Pérez Art Museum Miami, que fue rebautizado en su honor tras una donación de 40 millones de dólares. En 2019, Jorge amplió su apoyo al ecosistema artístico local con la apertura de El Espacio 23, su centro de artes experimentales.

Entre sus innumerables reconocimientos se encuentra ser nombrado por la revista TIME como uno de los 25 hispanos más influyentes en los Estados Unidos

Homenajeados de este año:

Aida Levitan, PhD. Premio FACE a la Excelencia en Liderazgo: La Dra. Levitan es Presidenta de ArtesMiami; Miembro y ex Presidenta del Consejo U.S. Century Bank y de FACE; y ex presidenta de la agencia de publicidad hispana número uno de EEUU.

Frank del Río. Premio FACE a la Excelencia en los Negocios: Expresidente y CEO de Norwegian Cruise Line Holdings, el Sr. Del Río es también el fundador de Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises.

Jorge Pérez. Premio FACE al Emprendimiento: Presidente del Consejo y CEO de Related Group, el Sr. Pérez es un destacado filántropo y el homónimo del Pérez Art Museum Miami, debido a sus contribuciones transformadoras a las artes.

Sam Verdeja. Premio FACE a la Trayectoria de su Vida: Cofundador de FACE, autor y ejecutivo sénior del Miami Herald Publishing Co., el Sr. Verdeja ha dejado un importante legado en el periodismo y la defensa de la comunidad, el cual nos sigue inspirando.

FACE es una organización sin fines de lucro que está comprometida a promover la rica herencia y las contribuciones positivas a EEUU por parte de los exiliados cubanos y de los cubanoamericanos.

A través del Almuerzo de los Premios a la Excelencia de FACE e iniciativas similares, FACE destaca a las personas cuyos esfuerzos defienden los valores de resiliencia, liderazgo y servicio, estableciendo un ejemplo inspirador para las generaciones futuras.