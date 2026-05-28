jueves 28  de  mayo 2026
TENSIÓN BILATERAL

Josefina Vidal admite que no hay avances entre Cuba y EEUU en medio de nuevas tensiones

La vicecanciller cubana aseguró que los canales de comunicación entre La Habana y Washington continúan abiertos, aunque reconoció la falta de progresos relevantes. Las declaraciones ocurren mientras aumenta la presión de la administración Trump y se agrava la crisis energética en la isla

Josefina Vidal, directora para EEUU de la Cancillería cubana.

Josefina Vidal, directora para EEUU de la Cancillería cubana.

EFE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – La vicecanciller cubana Josefina Vidal reconoció este jueves, durante una sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que no se han producido avances significativos en los contactos entre La Habana y Washington, pese a que ambas partes mantienen abiertos los canales de comunicación en un contexto marcado por crecientes tensiones políticas y económicas.

La funcionaria afirmó que el Gobierno cubano tiene “razones para dudar de la seriedad y responsabilidad” de Estados Unidos, aunque insistió en que las conversaciones entre ambos países no se han interrumpido.

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Las declaraciones ocurren mientras aumenta la presión de la administración del presidente Donald Trump hacia el régimen cubano, con nuevas sanciones, restricciones vinculadas al suministro de combustible y advertencias sobre la situación política y de seguridad en la isla.

Vidal sostuvo además que el riesgo de una “agresión militar” estadounidense habría aumentado en las últimas semanas y acusó a la Casa Blanca de intentar presentar a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional.

La diplomática también defendió la postura oficial del régimen y aseguró que el castrismo mantiene disposición al diálogo, aunque dejó claro que no aceptará negociaciones relacionadas con cambios políticos internos o cuestionamientos al sistema cubano.

El escenario coincide con la peor crisis energética que enfrenta la isla en décadas. Los apagones prolongados, la escasez de combustible, el deterioro del transporte y las afectaciones en servicios esenciales han incrementado el descontento social en diferentes provincias del país.

Mientras tanto, desde sectores del exilio cubano y espacios políticos en Estados Unidos crece la expectativa sobre posibles medidas adicionales de presión económica contra el régimen, especialmente relacionadas con el conglomerado militar GAESA y las vías de financiamiento del aparato gobernante.

En paralelo, recientes declaraciones de Trump sobre Cuba han vuelto a colocar el tema en el centro del debate político. El mandatario aseguró contar con un amplio respaldo del electorado cubanoamericano y afirmó sentirse “en la obligación” de actuar respecto a la situación en la isla, aunque cifras difundidas en redes sociales sobre el supuesto apoyo electoral no han sido verificadas oficialmente.

La dictadura comunista, por su parte, continúa responsabilizando a la actual administración republicana del agravamiento de la crisis interna, mientras evita responder a cuestionamientos relacionados con presos políticos, represión, libertades civiles y el control estatal sobre sectores estratégicos de la economía nacional.

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