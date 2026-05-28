jueves 28  de  mayo 2026
SENTENCIA FEDERAL

Justicia federal condena a expiloto cubano que ocultó historial militar en proceso migratorio

Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, exteniente coronel de la aviación militar cubana, fue sentenciado en una corte federal de Florida tras declararse culpable de presentar información falsa durante su proceso migratorio en Estados Unidos

De acuerdo con información divulgada desde el tribunal, al exmilitar le restaría aproximadamente una semana para completar la sentencia impuesta

De acuerdo con información divulgada desde el tribunal, al exmilitar le restaría aproximadamente una semana para completar la sentencia impuesta

COLLAGE DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – Una corte federal en Jacksonville, Florida, condenó este jueves a siete meses de prisión a Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, un exteniente coronel de la aviación militar cubana que se declaró culpable de presentar información falsa durante su proceso migratorio en Estados Unidos.

De acuerdo con información divulgada desde el tribunal, al exmilitar le restaría aproximadamente una semana para completar la sentencia impuesta.

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El expediente evitó llegar a juicio luego de que González-Pardo aceptara cargos relacionados con irregularidades detectadas durante el trámite mediante el cual solicitó beneficios migratorios tras ingresar a EEUU bajo el programa de parole humanitario en 2024.

Según fiscales federales, el exoficial ocultó información vinculada a su historial dentro de las fuerzas armadas cubanas.

Documentos judiciales citados por la defensa sostienen que González-Pardo había ingresado anteriormente a Estados Unidos en 2017 con una visa de turismo y que en aquel momento sí habría informado sobre antecedentes relacionados con su paso por la Fuerza Aérea Revolucionaria de Cuba.

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Luis Raúl González Pardo-Rodríguez, piloto que persiguió las avionetas de "Hermanos al Rescate" que fueron tumbadas por el castrismo en 1996.

Luis Raúl González Pardo-Rodríguez, piloto que persiguió las avionetas de "Hermanos al Rescate" que fueron tumbadas por el castrismo en 1996.

La sentencia adquiere además una dimensión más sensible luego de que fiscales federales en Miami incluyeran recientemente el nombre de González-Pardo Rodríguez en una acusación relacionada con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate ocurrido el 24 de febrero de 1996.

En ese incidente murieron los pilotos Carlos Costa, Mario de la Peña, Pablo Morales y Armando Alejandre Jr., integrantes de la organización, dedicada a localizar y asistir a balseros cubanos en el estrecho de Florida. El derribo de las aeronaves por cazas MIG de la Fuerza Aérea cubana provocó una fuerte condena internacional y tensó aún más las relaciones entre Washington y La Habana.

Según ese documento judicial, González-Pardo es mencionado entre los pilotos de aeronaves MIG vinculados al operativo aéreo cubano desarrollado ese día y ordenado por Raúl Castro.. Las autoridades federales sostienen que el exmilitar habría participado en decisiones operacionales relacionadas con la misión, aunque hasta el momento no enfrenta cargos directos por el derribo.

El caso continúa despertando atención dentro del exilio cubano, casi tres décadas después del derribo de las avionetas en aguas internacionales.

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