miércoles 29  de  abril 2026
CUBA

Joven cubano con I-220A que enfrenta deportación a Ecuador es trasladado a Texas un día antes de su audiencia en Miami

En exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS, sus familiares revelan que el joven cubano con I-220A, detenido por siete meses en Krome y con antecedente de orden de deportación a Ecuador, fue trasladado sin aviso; su corte fue movida a mayo sin fecha definida

Dariel a su llegada a tierra de libertad.

Dariel a su llegada a tierra de libertad.

CORTESÍA DE LAS ENTREVISTADAS
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – La audiencia de este miércoles 29 de abril, que debía comenzar a definir el futuro migratorio de Dariel M. Borges Betancourt, terminó marcada por un giro inesperado y un aumento del temor en su entorno familiar.

El joven cubano, detenido desde hace siete meses en el centro de procesamiento de Krome, fue trasladado a Texas la noche del martes, en la antesala de su comparecencia ante la corte de inmigración en Miami.

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La información fue confirmada en exclusiva a DIARIO LAS AMÉRICAS por su hermana, Loraine Borges. Según explicó, la audiencia estaba fijada para este miércoles, pero el movimiento alteró el curso inmediato de la situación.

“El abogado se presentó en la corte esta mañana y allí le dijeron que lo habían trasladado. Después supimos que fue a Texas, pero no sabemos más nada”, relató.

La familia indicó que el proceso fue movido para el mes de mayo, aunque sin una fecha definida, lo que mantiene todo en un limbo. Además, indicaron que no ha recibido información oficial sobre el paradero exacto del joven ni sobre las condiciones en que fue movilizado.

“No sabemos si fue en guagua, si fue en avión. No sabemos absolutamente nada”, dijo.

Según versiones obtenidas vía telefónica a través de familiares de otros detenidos, el traslado se habría ejecutado en la madrugada, cuando Dariel M. Borges Betancourt aún se encontraba en fase de procesamiento dentro del centro, sin notificación clara del destino.

Ese vacío de información ha elevado la preocupación de sus allegados.

“Tenemos mucho miedo de que se hagan los locos y lo monten en el avión equivocado, que lo manden para otro lado. No sabemos cómo están trabajando”, advirtió la familia.

La inquietud se intensifica porque, en palabras de la familia, aunque en el pasado se le desestimó su solicitud y se emitió una orden de deportación hacia Ecuador, el joven no cuenta con una orden final de expulsión ejecutable en este momento, lo que, a su juicio, debería implicar mayores garantías.

La situación de Dariel M. Borges Betancourt se enmarca en el contexto de miles de migrantes cubanos con formulario I-220A, muchos de los cuales enfrentan dificultades para avanzar en sus solicitudes de asilo político. En su caso particular, no tiene antecedentes penales y cuenta con una petición activa por parte de su esposa residente permanente, sin que esto haya permitido resolver su estatus.

Antes de este traslado, la cita de este miércoles representaba una etapa decisiva. Ahora, fuera de Florida, sin una fecha concreta para su próxima comparecencia y con información limitada sobre su ubicación, el escenario queda abierto. Loraine explicó que, una vez sea procesado en el nuevo centro, el expediente pasaría a otra jurisdicción, donde se le asignaría un nuevo juez encargado de fijar la continuación del proceso.

DIARIO LAS AMÉRICAS contactó a ICE y espera respuestas en relación con este caso en busca de una respuesta oficial sobre el traslado y la situación procesal del joven. Mientras se espera una confirmación, la familia insiste en que se esclarezca su paradero y se garantice transparencia en cada paso, ante el temor de que decisiones clave puedan tomarse sin el seguimiento adecuado de su defensa legal.

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