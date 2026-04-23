jueves 23  de  abril 2026
MIGRACIÓN

ICE puede arrestar a residentes legales con documentación dudosa

La acción de agentes en tribunales no es técnicamente ilegal en caso de estatus migratorios dudosos, pero puede ser controvertido, según expertas

Agentes de ICE conducen a una persona a un avión para ser transportado a su país de origen.

Agentes de ICE conducen a una persona a un avión para ser transportado a su país de origen.

CORTESÍA ICE
Por Olgalinda Pimentel

MIAMI.- Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pueden practicar arrestos a inmigrantes en EEUU bajo investigación dentro o cerca de las cortes, e incluso a residentes legales con documentación dudosa, pero deben actuar con una “base legal clara”, advirtieron especialistas en el tema migratorio.

Los procedimientos migratorios en espacios judiciales se han tornado frecuentes en los últimos meses, en medio de nuevas medidas de la política migratoria del gobierno de Trump, por lo cual se ha replanteado su legalidad entre abogados que asisten a extranjeros cuyo estatus migratorio está sometido a investigación.

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“Hemos visto que los arrestos por parte del ICE se han retomado en los últimos meses”, afirmó la experta Isadora Velázquez, tras señalar que al menos en la Corte de Miami, Florida, habían disminuido.

Arrestos legales

Se ha cuestionado la actuación de los agentes del ICE en los recintos judiciales, sin embargo, la especialista María Herrera Mellado afirma que están permitidos desde el punto de vista legal.

“En términos generales, los agentes federales tienen autoridad para detener a personas por violaciones inmigratorias, incluso en o cerca de tribunales, aunque es altamente controvertido”, explicó.

Según la Guía provisional del ICE sobre acciones de Control Migratorio Civil en o cerca de Tribunales, de enero de 2025, agentes “pueden llevar a cabo acciones de control migratorio civil en o cerca de tribunales cuando tengan información creíble que los lleve a creer que el extranjero o los extranjeros en cuestión están o estarán presentes en un lugar específico, y cuando dicha acción no esté prohibida por las leyes impuestas por la jurisdicción en la que se llevará a cabo la acción de control migratorio civil”.

ICE en las cortes, foco legal

En este contexto, la abogada señaló que “no es automáticamente ilegal que realicen arrestos en cortes, pero pueden ser cuestionables si interfieren con el acceso a la justicia o el debido proceso”.

Explicó que existen políticas internas que “limitan” o “desaconsejan” este tipo de actuaciones en “lugares sensibles” como las cortes o tribunales, y que pueden cambiar según la administración.

Resaltó el caso de arrestos de personas con Green Card bajo investigación, lo cual podría plantearse a la luz de la medida anunciada por USCIS este martes.

“En el caso de personas con residencia permanente, la situación es aún más delicada. Un residente legal no puede ser detenido arbitrariamente sin causa”, dijo

“Para proceder contra él, normalmente debe existir una base legal clara, por ejemplo, antecedentes penales graves o fraude en la obtención del estatus y, en muchos casos, un proceso previo o posterior ante un juez de inmigración”, añadió.

Jueces pueden impedirlo

“Típicamente estos arrestos se llevan a cabo cuando un caso es desestimado en la Corte y la persona no tiene ningún otro estatus en el país”, aclaró la experta Velásquez. “Esta realidad ha justificado para ICE los arrestos en la corte debido a que técnicamente no son ilegales”, continuó.

No obstante, dijo que la única manera de evitarlos es a través del juez.

“Los abogados han podido pelear contra los arrestos porque alegan que los casos no pueden ser desestimados y muchos jueces han logrado proteger a las personas al no desestimarlos" y evitar la deportación. "Esa es la única manera de impedir el arresto”, subrayó.

FUENTE: Entrevistas a las abogadas María Herrera Mellado e Isadora Velásquez, expertas en migración; ICE

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