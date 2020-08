Joven del sur de Florida busca impulsar la educación a otro nivel

Es por eso que tener la correcta orientación, prepararse con tiempo y recibir consejos de quienes han transitado por ese trayecto y conocen las claves para llegar, es lo más acertado. Con esa premisa nació en 2019 el proyecto Next Level Mentoring, enfocado en dotar a los jóvenes de las herramientas para conseguir sus objetivos académicos a corto y largo plazo.

Carlos Urdaneta Mezerhane, cofundador del proyecto, junto a Jaylen Sanders, conversó con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre las razones que les inspiraron a crear esta útil iniciativa para ayudar a los niños de secundaria a ser los líderes del futuro.

Para Carlos, ganarse un puesto de éxito en la vida estudiantil no fue nada fácil. Llegó desde Venezuela en 2010, con apenas 8 años. “No sabía lo que estaba pasando y me fui a mitad de segundo grado, justo cuando estamos aprendiendo matemáticas”, recordó.

Tuvo que apresurarse para estar al nivel de sus compañeros de clase en EEUU, además de perfeccionar su inglés. Y no solo lo logró, sino que con el tiempo su pasión y rigor le hicieron merecer reconocimientos por su liderazgo. Además de pertenecer a varias sociedades de honor, en mayo de este año obtuvo un premio en Negocios por sus proyectos extracurriculares mientras estudiaba en American Heritage School.

Uno de ellos fue Supplies X Change, una hermosa iniciativa para entregar suplementos escolares a estudiantes de Venezuela. Carlos no pudo evitar emocionarse cuando habló de un proyecto tan humano como este, que lleva un rayo de esperanza a aquellos que no tienen mucho. Como indicó, puso manos a la obra y se dedicó a investigar y buscar estadísticas para “ver si la necesidad era algo que podíamos cumplir completamente. Porque no me quería comprometer con algo que no pudiese cumplir”.

Venezuela “es un tema que nos toca muy cercanamente en el corazón”, declaró, consciente de que “nosotros hemos estado privilegiados con una educación muy buena, con mi familia que me ha podido apoyar”, de ahí que quisiera retribuir eso de algún modo. Sus gestiones movieron contactos “con más de 100 colegios” en Venezuela y logró recaudar todo un camión que fue enviado a dichos centros.

Otro nivel, otras metas

Con el precedente de haber creado un proyecto que funcionó según lo planeado, y también con el impulso de seguir ayudando a los demás, Next Level Mentoring se convirtió en un remolino de acciones que generaron gran impacto.

“Mi familia me ha abierto muchísimas oportunidades. Les puedo pedir consejos. Pero hay muchos niños que no tienen esa oportunidad de apoyarse en alguien”, citó entre los motivos para fundar este proyecto.

Además, más allá de inspirar a los estudiantes a tener buenos resultados académicos, el joven hizo énfasis en lo social, en guiarlos por el buen camino. “Están los que lamentablemente no les gusta el colegio, se meten en las drogas, y es lo que queríamos tratar de evitar”, enfatizó al respecto.

Como todo comienzo, su primer taller fue pura expectativa. No sabían cómo iba a ser la recepción de los estudiantes. Pero el resultado los dejó boquiabiertos. “Tuvimos alrededor de 20 niños, y al final del evento muchos nos mandaban fotos haciendo cosas que les enseñamos. Algunos estaban planchando la ropa, tomando responsabilidades en la familia, otros haciendo su budget [presupuesto] para poder comprarse una patineta nueva”, contó Carlos.

Ahora, con el impacto de la pandemia y como buenos emprendedores, los chicos de Next Level Mentoring han previsto reajustes y un nuevo aire para su proyecto, publicando videos en redes sociales, un podcast cargado de consejos útiles, y la posibilidad de que estudiantes de cualquier parte del mundo puedan acceder a sus entrenamientos a través de internet.

Justo en uno de sus podcasts, del 23 de junio, Carlos y Jaylen destacaron que para tener éxito, en el área que sea, primero hay que tener un objetivo, luego un plan para cumplirlo, y una rutina que permita llegar allí.

En ese sentido, Carlos hizo acopio de las herramientas que ha puesto en práctica para lograr sus propias metas, y señaló que “estar preparado es la mejor forma de llegar”.

Claro, “todavía eres un niño y tienes que tener un balance entre el colegio y divertirte, pero tienes que tener un plan, pensar a qué universidades quieres ir, investigar qué es lo que buscan esas universidades”.

Fue incisivo en que, “en noveno grado, las notas deben ser la prioridad”, pero recomendó acercarse a clubes, a sociedades de honor, e ir labrando un precedente de liderazgo en actividades extracurriculares que luego son muy valoradas por las universidades.

Los mejores educadores suelen admitir que aprenden de sus pupilos. Y a Carlos las sesiones de orientación le han enseñado mucho, además de ganar paciencia. “Había un estudiante que no quería estar ahí, se sentaba atrás, causaba problemas, en el colegio le estaba yendo mal, no le importaba, y al final de la semana se convirtió en uno de los mejores, nos mandaba fotos planchando con su mamá. Me enseñó que la actitud es gran parte de lo que determina el éxito de una persona”, relató.

Carlos destacó que el éxito de este proyecto nace del talento de los integrantes de su equipo. De ahí que mencione el conocimiento de Jaylen, “un amigo muy cercano, muy inteligente, que ha sido miembro de esta comunidad toda la vida y tiene el background [base] de la cultura americana”, a lo que se une su propia experiencia como latinoamericano. Este variado grupo se integra además por Nicolas Riancho y DeVonn Lewis.

Ahora, Carlos ha comenzado a estudiar aquello que le apasiona (emprendimiento y finanzas), en el lugar al que apuntó con determinación y constancia: Babson College. Como es de esperar, tiene sus metas bien trazadas y no se da el lujo de bajar la guardia. Su sueño es trabajar junto a su familia, que le enseñó a valorar la educación como ese tesoro que siempre va con uno.

Aquellos estudiantes o padres interesados pueden ponerse en contacto con Next Level Mentoring en su página web nxtlvlmentoring.com

