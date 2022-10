Juan Juan Almeida retoma un secreto de su abuela

Sin embargo, “un día se acabó y no sabía si irme a mi casa o a un parque a llorar. Este país es muy inseguro a veces”. Más tarde llegó a Diario Las Américas, donde nació la idea del programa Juan Juan al medio, que se transmite de lunes a viernes.

“Pero aunque el programa es mío, siempre tenía miedo de que acabara, así que decidí empezar con la pizzería”, confesó Almeida, licenciado en Ciencias Penales.

Un ‘invento cubano’ y un ingrediente secreto

La pizzería “nació porque soy un gran comilón”, dijo Almeida entre risas. “Me encanta la pizza, la comida italiana, sobre todo la que se cubanizó”.

La ubicación fue otra interesante apuesta: "Me gusta el atrevimiento de Hialeah. Es una ciudad que tiene encanto. A veces voy a comprar algo y la gente no tiene filtros hipócritas, me dicen: 'oye, ayer me aburriste hablando boberías'. Eso me gusta de esta ciudad".

¿Por qué Almeida eligió ese nombre para su pizzería? La respuesta está en Cuba: “En una de las más profundas crisis en Cuba también desapareció la harina, el queso. Y los cubanos inventaron una pizza más chiquita que se llamó La Bambina, la hija de la pizza. Funcionan muy bien, tienen 6 pulgadas. Después hicimos otra que se llama Mini Bambina, de 3 pulgadas”.

El menú fue un desafío: “Lo hicimos desde cero”. La oferta incluye pizzas cubanas (con la masa gruesa, aunque también la hacen fina si el cliente lo pide), espaguetis, lasañas, crema Aurora, crema Virginia, pie de pizza (una pizza de dos pisos), varios postres, y bebidas como batidos de frutas y de helado.

La pizzería se ha convertido en un punto de encuentro para la comunidad. El local se viste del arte visual que un artista diseñó para los servicios, y dos de las paredes del salón son una especie de área interactiva para los clientes.

En una pared está la pizarra para anotar los puntos de los torneos de dominó los fines de semana. Y la otra pared tiene nombres de lugares de Cuba que los comensales han propuesto. Un dato curioso: “Desde los hechos de Nuevitas, cuando la gente salió a las calles, un señor de ese lugar viene a cada rato a poner unas flores en ese cartel”.

pizzería la bambina, hialeah juan juan almeida- GRETHEL DELGADO / DLA Una pared en la pizzería La Bambina dedicada a distintas zonas de Cuba. GRETHEL DELGADO / DLA

Además, “tenemos un café con chisme. La gente que ve el programa y quiere seguir comentando, viene y pide más información”.

Le reconforta mucho cada vez que alguien le dice que una pizza le transportó a Cuba, “porque le estoy recordando ese sabor de su abuela, de muchacho cuando ibas a La Piragua, o a la pizzería de 12 y 23, o a La Romanita”.

¿Hay entrega a domicilio? Según aclaró, “hacemos delivery con Doordash o Uber Eats. Si está cerca, lo hago yo”. Como recordó, “la propina más grande que me dieron, de $100, fue aquí en Hialeah. El tipo pensó que era una cámara oculta y empezó a gritar de emoción”.

Y aunque aún Juan Juan no ha viajado a Italia, sus pizzas sí han llegado a la tierra de la pizza: “Un amigo iba a Italia, y otro le dijo: ‘tráeme una pizza de Juan Juan’. Y dije: ‘¿no hay suficientes pizzerías en Italia?’ Pero quería pizza cubana”. En otra ocasión, “un señor pidió varias para llevarlas a Cuba. Luego me enteré de que estaban comiendo mis pizzas en Guanabacoa”.

Por cierto, en el equipo de la pizzería trabaja el exprisionero político Omelio Angulo Borrero. “Es pizzero de toda su vida y haló un montón de años en Cuba por espionaje”, reveló el autor de Memorias de un guerrillero desconocido cubano, libro que se puede adquirir en la pizzería, firmado por él, y quién sabe si con la invitación a una cerveza.

Más planes

Sobre el famoso “sueño americano”, Juan Juan opinó que “eso nunca se cumple. Nunca me han gustado las metas: si las cumples te quedas como ¿y ahora qué?”

Por ejemplo, “el hecho de que las pizzas están en varios mercados me hizo sentir realizado. Y más porque no fui a tocar puertas, fue alguien que probó las pizzas y lo propuso”.

Desde principios de octubre sus pizzas frescas y selladas al vacío están en supermercados como Bravo, Granja, La nueva estrella, Total Food, Sabor Tropical, Aries, La plaza, Castillo, Top Value, Price Choice, y Key Food.

“Existen muchas pizzas congeladas, pero hay sabores que se pierden. Esta pizza no está congelada. Es sellada al vacío, pero fresca y hecha a mano. La puedes tener en el refrigerador 60 días más o menos. Las otras pizzas se hacen en el horno, y las nuestras se pueden hacer en horno y microwave”, explicó.

pizzería la bambina, hialeah juan juan almeida- GRETHEL DELGADO / DLA Una de las pizzas selladas al vacío, de la pizzería La Bambina. GRETHEL DELGADO / DLA

También, “un amigo que tiene una línea aérea me está pidiendo unas bambinas para el catering. Así que La Bambina va a empezar a volar”.

Y hay más. Con vistas a hacer más atractiva la propuesta de La Bambina, y como el local cuenta con una licencia para ofrecer alcohol, planean presentar un cóctel exclusivo llamado “El Bambino”.

“Antes creía que darle forma a la pizza era darle rodillo y ya. No. Tiene su arte, su encanto, es como acariciar a una mujer”, apreció. ¿Su favorita? “La pizza de queso clásica. Si tengo que agregarle algo, champiñones o anchoas”.

Juan Juan Almeida pizza- cortesía El propio Juan Juan Almeida disfruta cada parte del proceso de creación de una pizza. Cortesía del entrevistado

“Poner el corazón”

Para Juan Juan, decir “gracias” es un regalo. “Agradezco a mi familia, a mi hija, a mi esposa, a mi nieto (que ya sabe hacer pizzas), a todas las personas que vienen, la lista es interminable. Puedo tener mil defectos, pero soy agradecido como un perro”.

“También valoró el legado de su abuela paterna, “que está en el cielo ayudándome. La abuela de mi abuela llegó a Cuba siendo esclava, y estuvo trabajando para la finca La Demajagua, del Padre de la Patria”.

En exclusiva, contó que hay “un ingrediente secreto” en las pizzas. Además “lo descubre únicamente la gente que está muy feliz o muy triste. Esos dos extremos son los que dan con el ingrediente. Es una hierba que me daba mi abuela, y siento que ahí está ella”.

Parte de su gratitud se vuelca en acciones humanitarias: “Hay un hospicio llamado La Edad de Oro, en el Cerro, La Habana. Les enviamos medicinas y material higiénico-sanitario. Las monjas nos mandan fotos de que está llegando la ayuda. Es bueno de vez en cuando ayudar y poner el corazón”.

La Bambina abre desde las 11am a 8pm todos los días de la semana. Los viernes, sábados y domingos cierra a las 10pm. 2360 W 68th St Ste 130, Hialeah, FL 33016. labambinapizzamiami.com