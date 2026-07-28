martes 28  de  julio 2026
JUSTICIA

Juicio por el asesinato de El Taiger queda pospuesto hasta 2027

El proceso contra Damián Valdez Galloso, previsto para comenzar en septiembre, fue aplazado para septiembre luego de que la Fiscalía y la defensa solicitaran una prórroga para completar la revisión de la evidencia.

José Manuel Carvajal, reconocido popularmente como El Taiger.

José Manuel Carvajal, reconocido popularmente como El Taiger.

Captura de pantalla/El Taiger/Instagram
Damián Valdez Galloso acusado por la muerte de El Taiger.

Damián Valdez Galloso acusado por la muerte de El Taiger.

DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- El juicio contra Damián Valdez Galloso, acusado del asesinato del cantante cubano José Manuel Carvajal Zaldívar, conocido artísticamente como El Taiger, no comenzará el próximo 15 de septiembre, como estaba previsto. Un juez de Miami-Dade aceptó este martes aplazar el inicio del debate y proyectó su celebración para febrero o marzo de 2027, tras concluir que ambas partes aún necesitan más tiempo para preparar el caso.

La decisión se produjo durante una audiencia de control en la que tanto la Fiscalía como la defensa coincidieron en que el expediente todavía no está listo para ser llevado ante un jurado. Según explicaron, el volumen de evidencia recopilada y el trabajo pendiente para su análisis hacen inviable mantener el calendario originalmente fijado por el tribunal.

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Los fiscales señalaron que la investigación ha requerido la intervención de varias agencias del orden, entre ellas los departamentos de Policía de Miami, Hialeah y Miami-Dade, además de la revisión de una extensa cantidad de material probatorio. Agregaron que aún quedan diligencias por completar e información por incorporar antes de que el caso pueda entrar en la fase de juicio.

Los abogados defensores respaldaron la solicitud de aplazamiento al argumentar que necesita un plazo adicional para concluir el examen de las pruebas documentadas y de las declaraciones de los testigos que serán presentados durante el proceso.

Damián Valdez Galloso acusado por la muerte de El Taiger.

Damián Valdez Galloso acusado por la muerte de El Taiger.

Antes de finalizar la comparecencia, el magistrado al frente fijó una nueva vista para el 2 de septiembre, fecha en la que las partes deberán actualizar el estado del intercambio de indicios y los preparativos para el debate oral.

La Fiscalía prevé llamar a declarar entre 15 y 20 testigos, además de peritos y especialistas que participaron en la investigación y en el análisis de los hallazgos.

Mientras se desarrollaba la vista, familiares, amigos y seguidores del artista permanecieron frente al edificio para reclamar justicia por su muerte y seguir de cerca el desarrollo de la comparecencia.

Valdez Galloso enfrenta cargos de asesinato en primer grado, manipulación de evidencia física y posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto. El acusado se ha declarado no culpable y permanece bajo custodia. De ser hallado responsable, enfrenta una condena de cadena perpetua.

El Taiger fue encontrado el 3 de octubre de 2024 con una herida de bala en la cabeza dentro de un vehículo en Hialeah. De acuerdo con el reporte policial, posteriormente fue trasladado y abandonado frente al Hospital Jackson Memorial, donde permaneció hospitalizado varios días hasta fallecer como consecuencia de las lesiones.

La muerte del popular intérprete conmocionó a la comunidad cubana dentro y fuera de Estados Unidos. Desde entonces, cada audiencia ha despertado un amplio seguimiento entre sus fanáticos, que ahora deberán esperar varios meses más para que el expediente llegue a su fin.

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