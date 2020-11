Junta Escolar, la ardua batalla de ser electo

Ganadores

Hay que recordar que la contienda por el Distrito #9, en el que resultó ganadora Luisa Santos, con 51.86% de los votos, frente a su contrincante Dennis Moss que obtuvo un 48.14% del sufragio. Esta campaña será recordada por sus fuertes polémicas, e incluso una demanda a la candidata Luisa Santos, que fue desestimada por un juez, y a quien en su momento acusaron de no vivir en el suroeste del condado.

Luisa Santos es de origen colombiano y primeriza en las campañas políticas. Su carrera la desarrolló en el Departamento Federal de Educación, y durante toda su campaña abogó para que los alumnos tengan más acceso a la tecnología. Además, en su época de estudiante fue una inmigrante indocumentada, por lo que asegura conocer los problemas de las escuelas públicas de primera mano.

Por otra parte, su contrincante Dennis C. Moss, destaca por ser un curtido político que se desempeñó por 28 años como comisionado en el condado. Adquirió muchos adeptos tras criticar el recorte de presupuesto al sistema público, y una de las mayores polémicas que enfrentó es que, a pesar de ser demócrata, su partido le negó el respaldo en esta candidatura por haber admitido que votó a favor de una ley antinmigrante, ya que, a su juicio, los hispanos no apoyan algunas causas de los afroamericanos.

Por otra parte, el Distrito #3, del cual resultó ganadora Lucia Baez-Geller, con un 60.96% de los votos quien se impuso a Russ Rywell que solo obtuvo el 39.04%. Rywell estudió finanzas, luego se hizo maestro, y centró su campaña en la seguridad, la educación, y la igualdad. Ambos durante la contienda expresaron su preocupación por el déficit de maestros que padece La Florida, y apoyaron irrestrictamente la necesidad de legislar para lograr un mayor aumento salarial de los docentes.

Finalmente, en la disputa por el Distrito #5, que incluye zonas de Doral y Miami Springs, resultó victoriosa Cristi Fraga, con un 55.69% de los votos, frente a Mara Zapata que obtuvo el 44.31%.

Fraga, quien es empresaria y cumpletó su segundo mandato como concejala de Doral, destacó durante la campaña su pasión por las demandas de los jóvenes y como madre y apoderada, ya que su hijo comenzó a educarse en el sistema escolar público.

Por su parte, Mara Zapata renunció al Consejo de Miami Springs para postularse a la Junta Escolar, cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la educación, y destaca por impulsar iniciativas de integración para los niños y jóvenes con necesidades especiales.

Pandemia

La Junta Escolar no ha estado exenta de críticas y cuestionamientos por sus decisiones para implementar la enseñanza presencial en tiempos de pandemia.

El pasado 5 de octubre las escuelas públicas de Miami-Dade reabrieron sus puertas, luego de que la Junta Escolar votó por unanimidad acatar la ‘recomendación’ del Gobierno estatal, a cambio de no perder fondos asignados por alumnos que no acudieran a clases presenciales.

“Acordamos reabrir las escuelas porque estamos preparados para hacerlo. Y lo hicimos no solo para salvar el presupuesto, sino porque también escuchamos a los padres que pidieron reabrir las escuelas”, señaló entonces Mari Tere Rojas, miembro de la Junta Escolar.

“Los padres que tenemos niños en la escuela virtual no podemos salir a trabajar, y si no trabajamos no generamos ingresos. Por otra parte, los niños no aprenden mucho de manera remota, en especial los más pequeños, así que es una situación muy difícil para todos. Espero que en este sentido la Junta Escolar nos ofrezca mejores soluciones”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS una votante de Little Havana.

Sobre la Junta Escolar

Compuesta por nueve miembros elegidos por el pueblo, los integrantes de la Junta Escolar de Miami-Dade sirven por un período de cuatro años y son electos en distritos designados. De este modo, los miembros eligen anualmente a su presidente y vicepresidente.

La tarea fundamental de la Junta Escolar es establecer las políticas del distrito y nombrar a un superintendente, que a su vez selecciona a los administradores para dirigir las divisiones administrativas del sistema y llevar a cabo la política de la Junta.

En este periodo de pandemia, la Junta fue clave en la formulación del Plan de Continuidad de Instrucción, el que fue diseñado para abordar las necesidades académicas de los estudiantes por un período limitado. Sin embargo, tras la expansión y prolongación de casos de COVID-19 se amplió el plan anterior y se dio a conocer el Plan de Continuidad de Instrucción 2.0, proporcionando así una plataforma para que los estudiantes completen el curso escolar del 2019-2020.