Justicia en Florida, 20 años de cárcel para hombre que explotó sexualmente a adolescente

MIAMI.- Un hombre de Panama City, Florida, recibió una sentencia de 20 años en una prisión federal, tras ser declarado culpable de liderar una red de tráfico sexual que explotó a una menor de 16 años a principios de 2024.
Terrance Vertrone Alwayne Lowder III, de 29 años, conocido como ‘Trey’, organizó el esquema criminal en un motel local, donde drogó a la víctima y la forzó a realizar actos sexuales comerciales, según informó la Fiscalía del Distrito Norte de Florida.
La investigación, que se inició gracias a la alerta de un empleado del motel, reveló que entre el 2 y el 3 de enero de 2024, Lowder reclutó a la adolescente y, con la ayuda de cómplices, la transportó desde su casa en Springfield hasta el establecimiento de hospedaje.
De acuerdo con las pesquisas, en ese lugar le suministraron drogas y alcohol. Los documentos judiciales detallan que Lowder utilizó mensajes de texto y redes sociales para ofrecer los servicios sexuales de la menor a múltiples adultos.
Durante el interrogatorio, Lowder admitió haber planeado prostituir a la menor y haber discutido el plan con uno de sus cómplices antes de ejecutarlo. También confesó haber mantenido relaciones sexuales con la víctima en la habitación del motel en esa ocasión y en un encuentro previo en otro motel del condado Bay.
Las investigaciones de la Oficina del Sheriff del Condado de Bay permitieron identificar a una red de colaboradores que participaron en el crimen.
Jerry McCarigie, de 48 años, ayudó a recoger a la víctima y suministró diversas drogas ilegales al grupo. Cody Taylor, de 28 años, condujo el vehículo utilizado para transportar a la menor.
Otro individuo, Lavar Randall, de 46 años, fue encontrado en la habitación del motel con la víctima y admitió haber tenido relaciones sexuales con ella, según la autoridad policial.
Todos los implicados enfrentan cargos que van desde tráfico de metanfetamina e interferencia con la custodia de menores hasta actividad sexual ilícita con un menor.
El fiscal federal del Distrito Norte de Florida, John P. Heekin, elogió el trabajo de la Oficina del Sheriff del Condado Bay y la crucial participación ciudadana que condujo al arresto.
"Este delincuente explotó y victimizó a una menor vulnerable para su propio beneficio financiero, y ahora una celda de prisión lo espera por sus crímenes atroces", declaró Heekin.
La sentencia de Lowder por conspiración para cometer tráfico sexual de menores, tráfico sexual de menores y recibir beneficios de esta actividad ilícita, envía un claro mensaje de intolerancia hacia la explotación de menores.