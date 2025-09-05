Justicia en Florida, 20 años de cárcel para hombre que explotó sexualmente a adolescente

MIAMI. - Un hombre de Panama City, Florida, recibió una sentencia de 20 años en una prisión federal, tras ser declarado culpable de liderar una red de tráfico sexual que explotó a una menor de 16 años a principios de 2024.

Terrance Vertrone Alwayne Lowder III, de 29 años, conocido como ‘Trey’, organizó el esquema criminal en un motel local, donde drogó a la víctima y la forzó a realizar actos sexuales comerciales, según informó la Fiscalía del Distrito Norte de Florida.

Engranaje del crimen

La investigación, que se inició gracias a la alerta de un empleado del motel, reveló que entre el 2 y el 3 de enero de 2024, Lowder reclutó a la adolescente y, con la ayuda de cómplices, la transportó desde su casa en Springfield hasta el establecimiento de hospedaje.

De acuerdo con las pesquisas, en ese lugar le suministraron drogas y alcohol. Los documentos judiciales detallan que Lowder utilizó mensajes de texto y redes sociales para ofrecer los servicios sexuales de la menor a múltiples adultos.

Durante el interrogatorio, Lowder admitió haber planeado prostituir a la menor y haber discutido el plan con uno de sus cómplices antes de ejecutarlo. También confesó haber mantenido relaciones sexuales con la víctima en la habitación del motel en esa ocasión y en un encuentro previo en otro motel del condado Bay.

Red de cómplices

Las investigaciones de la Oficina del Sheriff del Condado de Bay permitieron identificar a una red de colaboradores que participaron en el crimen.

Jerry McCarigie, de 48 años, ayudó a recoger a la víctima y suministró diversas drogas ilegales al grupo. Cody Taylor, de 28 años, condujo el vehículo utilizado para transportar a la menor.

Otro individuo, Lavar Randall, de 46 años, fue encontrado en la habitación del motel con la víctima y admitió haber tenido relaciones sexuales con ella, según la autoridad policial.

Todos los implicados enfrentan cargos que van desde tráfico de metanfetamina e interferencia con la custodia de menores hasta actividad sexual ilícita con un menor.

Justicia y colaboración comunitaria

El fiscal federal del Distrito Norte de Florida, John P. Heekin, elogió el trabajo de la Oficina del Sheriff del Condado Bay y la crucial participación ciudadana que condujo al arresto.

"Este delincuente explotó y victimizó a una menor vulnerable para su propio beneficio financiero, y ahora una celda de prisión lo espera por sus crímenes atroces", declaró Heekin.

La sentencia de Lowder por conspiración para cometer tráfico sexual de menores, tráfico sexual de menores y recibir beneficios de esta actividad ilícita, envía un claro mensaje de intolerancia hacia la explotación de menores.