Opositor venezolano Biagio Pilieri cumple un año detenido e incomunicado

Biagio Pilieri fue detenido en 2024 luego de la concentración opositora "acta mata sentencia" en protesta por el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que avaló el fraude de Maduro en las presidenciales

CARACAS. - Biagio Pilieri, dirigente opositor y periodista de 59 años, cumplió un año detenido por orden del régimen de Nicolás Maduro. Acusado de la supuesta comisión de los delitos de conspiración y terrorismo.

"Biagio Pilieri, coordinador Nacional de Convergencia, cumple 365 días tras las rejas; En aislamiento prolongado, sin derecho a visitas, sin debido proceso y sin acceso a atención médica. Biagio es periodista, líder político de amplia trayectoria y un padre de familia que, junto a María Corina Machado , se mantuvo firme recorriendo el país, trabajando por la libertad de Venezuela", señaló la organización Vente Venezuela en sus redes sociales el jueves 28 de agosto.

Pilieri fue detenido en 2024 luego de la concentración opositora "acta mata sentencia" en protesta por el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que avaló el fraude de Maduro en las presidenciales del 28 de julio.

Hasta ahora, ni su familia ni su abogado de confianza han podido ver al dirigente. La familia solo recibe, semanalmente, la ropa sucia de este preso político.

Afecciones de salud

La familia señaló que Biagio Pilieri presenta varios problemas de salud: hipertensión, fibromialgia y trastornos digestivos.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció que en este caso no solo vulnera su libertad personal, sino también los principios básicos de justicia, debido proceso y respeto a la dignidad humana.

"El caso de Biagio Pilieri es un recordatorio de la necesidad de alzar la voz frente a las detenciones arbitrarias y de exigir que en Venezuela se respeten las garantías constitucionales y los derechos humanos de todos los ciudadanos", indicó la organización.

FUENTE: Con información de Vente Venezuela/Justicia, Encuentro y Perdón