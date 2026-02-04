miércoles 4  de  febrero 2026
La carrera "From Waste to Race 5K" celebrará segunda edición en antiguo vertedero de Miami-Dade

La iniciativa impulsada por el comisionado Juan Carlos “JC” Bermudez promueve la recuperación ambiental de un antiguo vertedero que será transformado en un parque regional para corredores

El comisionado de Miami-Dade Juan Carlos Bermúdez entrega medallas a los participantes.

FROM WASTE TO RACE
Medallas por participar en la competencia.

FROM WASTE TO RACE
Corredores de la primera edición celebran tras competir.

FROM WASTE TO RACE

MIAMI.— El comisionado del Distrito 12 de Miami-Dade, Juan Carlos Bermúdez, patrocina la segunda edición de la carrera “From Waste to Race 5K”, un evento deportivo que tendrá lugar el proximo 28 de marzo, a partir de las 7:30 a.m, en los terrenos de un antiguo vertedero del condado, ubicado en 6997 NW 97th Ave, Miami, FL 33178, cuya inscripción permanecerá abierta hasta el mismo día de la competición.

Según los organizadores que llaman a los residentes a participar, la competencia propone un recorrido de cinco kilómetros poco habitual en el sur de Florida, marcado por colinas y elevaciones naturales, resultado del proceso de rehabilitación del antiguo Miami-Dade County Landfill, actualmente en transformación para convertirse en un parque regional de uso recreativo.

De vertedero a espacio deportivo

La carrera se celebró por primera vez en 2025 y reunió a más de 400 participantes, quienes recorrieron el sitio como parte de un proyecto que busca significar un espacio anteriormente degradado. Desde su origen, el evento fue concebido como una forma de integrar deporte, recuperación ambiental y uso comunitario del suelo.

Un evento con enfoque ambiental

A diferencia de otras competencias urbanas, “From Waste to Race 5K” se desarrolla en un entorno en proceso de reconversión ecológica, destacando el valor del reaprovechamiento de áreas públicas y el impacto positivo de los proyectos de restauración ambiental impulsados por el condado. Pueden participar tanto personas adultas como menores quienes podrán recorrer la distancia lo mismo corriendo como caminando.

Datos del evento

  • Evento: From Waste to Race 5K (Run/Walk)
  • Fecha: Sábado 28 de marzo
  • Hora: 7:30 a.m.
  • Lugar: 6997 NW 97th Ave, Miami, FL 33178
  • Costo de inscripción: $35 + $3.10 de tarifa administrativa
  • Cierre de inscripciones: 28 de marzo a las 7:30 a.m. (EDT)

Los corredores y caminantes interesados pueden registrarse hasta el mismo día del evento. De participar formarán parte de una iniciativa que combina actividad física y recuperación de espacios públicos, con miras a consolidar una nueva zona recreativa para la comunidad de Miami-Dade.

