miércoles 4  de  febrero 2026
EXCLUSIVA

De la televisión al cine: actores de Aída y vuelta llegan a Miami en medio de máxima expectativa ante su premier

Entre los integrantes que llegaron a la ciudad se encontraban Carmen Machi, Canco Rodríguez y el director Paco León, quienes forman parte de la delegación que acompaña la promoción internacional del filme

Cartel oficial de&nbsp;Aída y vuelta (2026), la nueva produccion dirigida por Paco León que lleva al cine el universo de Esperanza Sur.

Cartel oficial de Aída y vuelta (2026), la nueva produccion dirigida por Paco León que lleva al cine el universo de Esperanza Sur.

CORTESÍA WIESNER DISTRIBUTION
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Miami rumbo a la premier de la película en la ciudad del Sol.">

MIAMI. - La ciudad del Sol volvió a colocarse en el mapa de las grandes giras promocionales del cine internacional con la llegada de parte del elenco de Aída y vuelta (2026), la producción que marca el regreso de uno de los universos televisivos más icónicos del entretenimiento español, ahora llevado a la gran pantalla bajo una propuesta que mezcla ficción, realidad y memoria colectiva.

La tarde del martes, el grupo arribó al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) por la terminal D de American Airlines, procedente de Puerto Rico, donde la noche anterior se había realizado la premier de la película en la isla como parte del recorrido promocional previo a su lanzamiento en Estados Unidos. Entre los integrantes que llegaron a la ciudad se encontraban Carmen Machi, Canco Rodríguez y el director Paco León, quienes forman parte de la delegación que acompaña la promoción internacional del filme.

Imagen referencial de los bomberos de Miami-Dade trabajando para socavar las llamas de un incendio.
INCENDIO

Emergencia por fuego en vivienda de Miami deja a cinco adultos desplazados
La alerta provocó la rápida movilización de policías y equipos especializados en los planteles.
ALERTA ESCOLAR

Reporte sobre presunta persona armada provocó cierre preventivo en cuatro escuelas del suroeste de Miami-Dade

La llegada se desarrolló en un ambiente íntimo y sin despliegues públicos, en contraste con la expectativa que ha generado el proyecto entre la gran mayoría de los seguidores de la historia. Lejos de la dinámica habitual de alfombras rojas o ruedas de prensa improvisadas en terminales aéreas, los actores optaron por mantener un perfil discreto. Sin declaraciones en cámara, pero con gestos de cercanía, sonrisas espontáneas y señales de agradecimiento hacia quienes se encontraban en el lugar, el arribo reflejó un tono más humano que mediático, en sintonía con la esencia emocional que propone la cinta.

Durante un breve intercambio fuera de cámaras, todos dejaron ver su entusiasmo por presentar la película en Miami, ciudad que históricamente ha servido como puente cultural entre Europa y América Latina. La expectativa de reencontrarse con un público que creció con la serie y ahora podrá verla en formato cinematográfico fue uno de los sentimientos que más se repitió entre los presentes.

La parada en el sur de Florida forma parte de la recta final de promoción antes de la premier en Miami, prevista para este jueves 5 de febrero de 2026 en Cinépolis Coconut Grove, escenario que reunirá a seguidores, prensa y figuras vinculadas a la industria audiovisual hispana en EEUU. El evento se perfila como uno de los momentos más importantes dentro del lanzamiento internacional del filme.

Aída y vuelta representa más que una extensión narrativa de la serie original. Dirigida por Paco León, la producción apuesta por el metacine para explorar el paso del tiempo, la evolución de sus personajes y el peso del legado cultural que dejó la historia original. La trama alterna entre la ficción del universo de Esperanza Sur y la realidad de los actores, construyendo una reflexión sobre la fama, el humor como oficio y la vida fuera del encuadre televisivo.

El proyecto también dialoga con temas universales como la nostalgia, el envejecimiento de los ídolos y las segundas oportunidades, elementos que conectan con una audiencia que hoy observa a sus personajes favoritos desde una perspectiva distinta: más madura, más consciente y más emocional.

Las primeras imágenes del arribo en Miami compartidas de manera exclusiva por DIARIO LAS AMÉRICAS, marcan el inicio de las actividades promocionales del largometraje en la región y consolidan la cobertura local de uno de los estrenos más comentados dentro del cine español reciente.

Con la premier a las puertas, la ciudad se prepara para recibir oficialmente una producción que no solo busca entretener, sino también cerrar un ciclo generacional, revisitar la memoria colectiva de su audiencia y demostrar que algunas historias, aunque cambien de formato, siguen teniendo un lugar en la cultura popular.

Carmen Machi, Paco León y Canco Rodríguez visitan Miami para el estreno de "Aída y Vuelta"

Controles antidrogas marcan salida de crucero temático desde el puerto de Miami

ICE y policía de Florida detienen a 152 inmigrantes en operativo relámpago

Alex Saab presunto testaferro del dictador venezolano, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Alex Saab y Raúl Gorrín fueron capturados por el SEBIN

Vista parcial del Capitolio de la Florida, en Tallahassee.
LEY INÉDITA

¿Florida tendrá su propia CIA? Avanza proyecto legislativo con apoyo bipartidista

Imagen referencial.
GOLPE MIGRATORIO

ICE y policía de Florida detienen a 152 inmigrantes en operativo relámpago

En la foto el supremo líder de Irán, el ayatolá Alí Jamenei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Aunque hay negociaciones, Trump afirma que el líder supremo de Irán "debería estar muy preocupado"

En esta foto de archivo tomada el 11 de julio de 2015, el multimillonario Bill Gates, presidente y fundador de Microsoft Corp., y su esposa Melinda asisten a la conferencia Allen & Company Sun Valley en Sun Valley, Idaho.
POLÉMICA

Melinda Gates habla sobre documentos que vinculan a su exmarido con Jeffrey Epstein

