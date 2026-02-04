miércoles 4  de  febrero 2026
FLORIDA

Porter Airlines inaugura vuelos directos entre Miami y Ottawa

La aerolínea ofrece ahora servicio directo a la capital de Canadá, además de viajes a otros destinos

Porter Airlines, Embraer E195-E2.

MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT / COMMUNICATIONS
Por JESÚS HERNÁNDEZ

La aerolínea opera tres vuelos semanales a Miami—los lunes, viernes y sábados—utilizando un avión Embraer E195-E2 con capacidad para 132 pasajeros y sin asientos de en medio. Porter continúa promocionando su experiencia de “economía elevada”, que incluye refrigerios gratuitos, cerveza y vino servidos en copas, y Wi-Fi rápido y gratuito para todos los pasajeros.

Esta nueva ruta a Miami mejora la conectividad internacional y transfronteriza a través de Miami, un importante centro de conexiones hacia América Latina y el Caribe, en colaboración con American Airlines.

“Estoy encantada de que Porter Airlines haya ampliado su presencia en MIA al restaurar el servicio directo entre el condado de Miami-Dade y la capital de Canadá, que no estaba disponible desde principios de 2020”, dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

“Ottawa es ahora el cuarto destino canadiense de MIA, ofreciendo a los viajeros otra opción directa y conveniente hacia nuestros vecinos del norte”, agregó.

Este invierno, Porter opera más vuelos desde Ottawa que cualquier otra aerolínea, con 26 rutas directas. Miami forma parte de una expansión más amplia hacia destinos soleados desde Ottawa esta temporada, incluyendo México, Bahamas, Islas Caimán y Costa Rica, con vuelos iniciados en diciembre.

“La incorporación de rutas directas desde Ottawa demuestra el compromiso continuo de Porter Airlines con la región”, destacó Andrew Pierce, vicepresidente de planificación de red e informes de Porter Airlines.

Con sede en Toronto, Porter Airlines es una Aerolínea Oficial de 4 Estrellas® según la clasificación World Airline Star Rating®. Su flota de aviones Embraer E195-E2 y De Havilland Dash 8-400 opera en destinos de Norteamérica, incluyendo la red doméstica canadiense, Estados Unidos, México, el Caribe y Centroamérica.

El Aeropuerto Internacional de Miami, el aeropuerto más activo de EE.UU. en carga internacional y el segundo en pasajeros internacionales, se espera que anuncie pronto más de 55 millones de pasajeros en 2025. Actualmente, cuenta con más de 90 aerolíneas y está en proceso de un programa de modernización y expansión de $9 mil millones.

Los datos oficiales indican que MIA es un motor económico clave tanto para el condado de Miami-Dade como para el estado de Florida, generando $118 mil millones en ingresos comerciales anuales y representando casi el 60% de todos los visitantes internacionales del estado cada año.

