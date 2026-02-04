Reporte sobre presunta persona armada provocó cierre preventivo en cuatro escuelas del suroeste de Miami-Dade

El hecho evidenció cómo se activan los protocolos escolares para proteger a estudiantes y familias.

La alerta provocó la rápida movilización de policías y equipos especializados en los planteles.

MIAMI .- Varias escuelas del suroeste de Miami-Dade permanecieron bajo cierre preventivo durante la mañana del miércoles luego de que se reportara la posible presencia de una persona armada en el campus de la escuela secundaria Christopher Columbus, informaron las autoridades.

Como parte de los protocolos de seguridad, también fueron colocadas bajo medidas de seguridad las escuelas St. Brendan Elementary School , St. Brendan High School y Banyan Elementary School , mientras los agentes verificaban la veracidad del reporte.

El operativo se activó tras recibirse la alerta, lo que llevó a una rápida movilización de unidades policiales y equipos especializados que realizaron inspecciones exhaustivas en los planteles involucrados.

La situación generó momentos de alta tensión en la comunidad. Vecinos del sector observaron la presencia policial y el despliegue de recursos de emergencia con evidente preocupación, mientras que padres y familiares de los estudiantes acudieron de manera inmediata a las inmediaciones de los planteles en busca de información y confirmación sobre el estado de sus hijos.

Tras completar la revisión, los funcionarios públicos determinaron que no existía un tirador activo ni señales de amenaza real. El reporte fue catalogado como "infundado" y no se registraron personas heridas durante el incidente.

Luego de confirmarse la ausencia de peligro, DIARIO LAS AMÉRICAS pudo confirmar que efectivamente los protocolos de cierre comenzaron a levantarse de manera gradual y que las actividades escolares se retomaron con normalidad hasta la salida de los niños.

Sobre lo sucedido, conversamos con algunos padres y madres, cuyas impresiones reflejan la preocupación vivida:

María González comentó:

“Cuando recibimos el mensaje de la escuela, sentí un miedo enorme. Siempre uno piensa que estas cosas pasan lejos, pero cuando ocurre cerca de donde estudian tus hijos, todo cambia.”

Luis Hernández subrayó:

“Ver tantas patrullas y helicópteros fue impactante. Lo importante es que actuaron rápido, aunque como padre no puedes dejar de preocuparte hasta confirmar que tus hijos están bien.”

Carolina Pérez, agregó:

“Fueron horas de mucha angustia. Agradezco que haya sido una falsa alarma, pero también me recordó lo vulnerables que pueden ser nuestros niños.”

El episodio evidenció, una vez más, la rapidez con la que se activan en Estados Unidos los protocolos de seguridad escolar ante cualquier alerta, priorizando la protección de la comunidad educativa y la comunicación inmediata con las familias.