miércoles 4  de  febrero 2026
ALERTA ESCOLAR

Reporte sobre presunta persona armada provocó cierre preventivo en cuatro escuelas del suroeste de Miami-Dade

Autoridades investigaron el aviso sobre un posible individuo armado en un campus escolar; tras la revisión, confirmaron que no existía amenaza ni se registraron heridos.

La alerta provocó la rápida movilización de policías y equipos especializados en los planteles.

La alerta provocó la rápida movilización de policías y equipos especializados en los planteles.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El hecho evidenció cómo se activan los protocolos escolares para proteger a estudiantes y familias.

El hecho evidenció cómo se activan los protocolos escolares para proteger a estudiantes y familias.

CARLOS ARMANDO CABRERAS - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Varias escuelas del suroeste de Miami-Dade permanecieron bajo cierre preventivo durante la mañana del miércoles luego de que se reportara la posible presencia de una persona armada en el campus de la escuela secundaria Christopher Columbus, informaron las autoridades.

Como parte de los protocolos de seguridad, también fueron colocadas bajo medidas de seguridad las escuelas St. Brendan Elementary School, St. Brendan High School y Banyan Elementary School, mientras los agentes verificaban la veracidad del reporte.

Lee además
Till Freeman Sheffield, de 30 año, Kristin Chase, de 49 años y Ryan Bosivert, de 44 años.
FRAUDE Y FALSIFICACIÓN

Arrestos en Florida por tarjetas fraudulentas y credenciales militares falsas
La propuesta promueve la interacción directa entre estudiantes de distintos países en un entorno académico virtual.
EDUCACIÓN ONLINE

Doral College sella alianza con universidad italiana y abre ruta de doble titulación internacional

El operativo se activó tras recibirse la alerta, lo que llevó a una rápida movilización de unidades policiales y equipos especializados que realizaron inspecciones exhaustivas en los planteles involucrados.

La situación generó momentos de alta tensión en la comunidad. Vecinos del sector observaron la presencia policial y el despliegue de recursos de emergencia con evidente preocupación, mientras que padres y familiares de los estudiantes acudieron de manera inmediata a las inmediaciones de los planteles en busca de información y confirmación sobre el estado de sus hijos.

Tras completar la revisión, los funcionarios públicos determinaron que no existía un tirador activo ni señales de amenaza real. El reporte fue catalogado como "infundado" y no se registraron personas heridas durante el incidente.

Luego de confirmarse la ausencia de peligro, DIARIO LAS AMÉRICAS pudo confirmar que efectivamente los protocolos de cierre comenzaron a levantarse de manera gradual y que las actividades escolares se retomaron con normalidad hasta la salida de los niños.

Sobre lo sucedido, conversamos con algunos padres y madres, cuyas impresiones reflejan la preocupación vivida:

María González comentó:

“Cuando recibimos el mensaje de la escuela, sentí un miedo enorme. Siempre uno piensa que estas cosas pasan lejos, pero cuando ocurre cerca de donde estudian tus hijos, todo cambia.”

Luis Hernández subrayó:

“Ver tantas patrullas y helicópteros fue impactante. Lo importante es que actuaron rápido, aunque como padre no puedes dejar de preocuparte hasta confirmar que tus hijos están bien.”

Carolina Pérez, agregó:

“Fueron horas de mucha angustia. Agradezco que haya sido una falsa alarma, pero también me recordó lo vulnerables que pueden ser nuestros niños.”

El episodio evidenció, una vez más, la rapidez con la que se activan en Estados Unidos los protocolos de seguridad escolar ante cualquier alerta, priorizando la protección de la comunidad educativa y la comunicación inmediata con las familias.

Temas
Te puede interesar

Porter Airlines Launches Nonstop Flights Between Miami and Ottawa

Porter Airlines inaugura vuelos directos entre Miami y Ottawa

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Alex Saab presunto testaferro del dictador venezolano, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Alex Saab y Raúl Gorrín fueron capturados por el SEBIN

Beneficiarios del programa SNAP enfrentan nuevos requisitos laborales y restricciones en la compra de alimentos a partir del 1 de febrero de 2026.
ASISTENCIA ALIMENTARIA

Nuevos requisitos y recortes al programa SNAP entran en vigor en EEUU

Vista parcial del Capitolio de la Florida, en Tallahassee.
LEY INÉDITA

¿Florida tendrá su propia CIA? Avanza proyecto legislativo con apoyo bipartidista

El presidente colombiano Gustavo Petro (izq.) junto al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en la Casa Blanca.
WASHINGTON

Petro califica de "positiva" la reunión con el presidente Trump

En esta foto de archivo tomada el 11 de julio de 2015, el multimillonario Bill Gates, presidente y fundador de Microsoft Corp., y su esposa Melinda asisten a la conferencia Allen & Company Sun Valley en Sun Valley, Idaho.
POLÉMICA

Melinda Gates habla sobre documentos que vinculan a su exmarido con Jeffrey Epstein

Te puede interesar

Alex Saab presunto testaferro del dictador venezolano, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Alex Saab y Raúl Gorrín fueron capturados por el SEBIN

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial.
GOLPE MIGRATORIO

ICE y policía de Florida detienen a 152 inmigrantes en operativo relámpago

Personal del diario entra al edificio sede del periódico The Washington Post.
MEDIOS/EEUU

El Washington Post hace drásticas reformas y emprende una nueva era

Momento del arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach en 2024 por intento de asesinato a Donald Trump.
DECISIÓN

Ryan Routh recibe cadena perpetua por haber intentado asesinar Trump en Florida

Vista parcial del Capitolio de la Florida, en Tallahassee.
LEY INÉDITA

¿Florida tendrá su propia CIA? Avanza proyecto legislativo con apoyo bipartidista